Després de la suspensió del 2020 i l’edició amb restriccions del 2021, aquest 2022 Breda torna a celebrar, del 7 a l'11 de setembre, la seva Festa Major en el seu format habitual.

Com és habitual, la Festa Major començarà amb el tradicional Pregó, dimecres 7 a les 20h a la plaça de la Vila. Enguany el pregoner serà Joaquim Mayugo i Soler, un home fonamental a la vida cultural i social de la vila gràcies al seu treball i dedicació en la creació d’espectacles teatrals i musicals al llarg dels anys.

Posteriorment, a les 22h, el Cercle Bredenc acollirà l’obra de teatre “Una Altra Estrena” de la companyia Sus4. Les entrades tindran un preu de 5€ i es podran adquirir a l’OAC i a la Granja Sant Iscle 39 a partir del 24 d’agost.

Dijous 8 començarà amb l’habitual Caminada de Festa Major organitzada pel Centre Excursionista de Breda. La sortida serà a les 7.30h des del local del CEB a Can Xifré. A les 9h arribarà un dels actes més tradicionals de la nostra Festa Major: la botifarrada popular al barri del Veïnat de Santa Anna. Un cop acabi, a partir de les 10h, tindrà lloc una cercavila organitzada per U97KOU. Des del mateix punt on es celebrarà la botifarrada popular en Xicu Grapes i en Xicu Xic encapçalaran aquesta cercavila fins a la plaça de la Vila.

Un cop arribat el punt del migdia tindrà lloc la tradicional Missa Solemne i ofrena floral amb l’assistència del pubillatge de la Vila i autoritats i la participació de la cobla La Principal de Banyoles. La mateixa cobla, un cop acabi la missa, oferirà un concert de sardanes amb vermut a la plaça de la Vila.

Durant la tarda de dijous 8 el protagonisme serà pels més petits de casa. A les 16.30h la plaça Lluís Companys acollirà un taller infantil de circ. Dues hores més tard serà la plaça de la Vila la que acollirà un espectacle musical infantil amb el grup Grimpallunes. La tarda continuarà amb un monòleg a càrrec de Pau Murner, organitzat per Dones de Breda. Serà a les 19.30h a la plaça del Claustre.

La nit de dijous començarà a les 21.30h amb una Gimcana Popular a partir de 12 anys organitzada per U97KOU. Després de la gimcana, a les 23.30h, la plaça

Lluís Companys serà l’escenari de la primera nit de festa amb DJ Xurri i DJ Xicu, un acte també organitzat per U97KOU. Abans, a les 22h, a l’aparcament del Cercle Bredenc es projectarà la pel·lícula “Raya i l’últim drac” en una sessió de Cinema a la Fresca. Les activitats de dijous acabaran amb una Dormida Popular a la plaça de la Vila.

Divendres 9 començarà amb el Holi Festival, la festa que tornarà a omplir de colors la plaça Lluís Companys a partir de les 10h. A les 11h l’acció es traslladarà a les Piscines Municipals, que acolliran un parc aquàtic. Les activitats tornaran a la tarda amb un dels actes que més força ha agafat en els darrers anys: la cursa de patinets d’U97KOU, a partir de les 17h. La tarda acabarà amb la presentació del llibre “Josep Aragay, articles de combat a la premsa noucentista (1915-1934)” a càrrec del seu autor, el bredenc i director del Museu Municipal Josep Aragay, Xavier Castanyer. Serà a les 19h al mateix museu.

A les 20h tindrà lloc l’activitat Beu i Balla! Amb la xaranga Damm-Er, de la que s’informarà més en programes a part. A les 21h la plaça del Convent acollirà un concurs de karaoke amb tast de vins i diverses actuacions, una activitat organitzada pels veïns del Barri del Xivarri. Finalment, a les 23h el Poliesportiu Municipal acollirà la segona nit de festa amb els grups Ebri Knight, Malaeducazione Alcoholica i DJ Genkie.

El dissabte 10 de setembre arriba la 19a edició del Concurs de Pintura Ràpida de l’Associació de Veïns Vilatans de Breda. A les 8h començarà el concurs. Els participants tindran temps de presentar les seves creacions fins les 12.30h. Mitja hora més tard tindrà lloc l’exposició dels quadres i l’entrega de premis al Centre Cultural Els Forns. Durant el matí hi haurà altres actes com la sardinada popular del Barri de Dalt a les 9h o una trobada d’escacs organitzada per Escacs Breda als Jardins de Teresa Solà a partir de les 10h. Una trobada d’escacs que tindrà també una sessió de tarda, a partir de les 16h.

Un dels punts importants de dissabte serà el Cercle Bredenc, lloc on l’Orquestra Venus oferirà el Concert i el Ball de Festa Major. El concert començarà a les 17.30h, mentre que el ball ho farà a les 20h. Abans, a les 18h tornarà un any més la festa de l’escuma al final del carrer Dolors Callol. Quan acabi, a les 19h, es farà el tradicional repartiment d’hamburgueses. Tots dos actes estan organitzats pel veïnat del Barri del Camp de Futbol Vell.

La nit de dissabte 10 de setembre estarà ocupada pels actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, com és habitual. A les 22.30h tindrà lloc la concentració a la plaça de la Vila i posterior cercavila amb Batecs del Montseny, el grup de batucada de l’Escola de Música Güell de Riells i Viabrea, fins als peus del Turó de Santa Anna. Allà s’uniran els Gegants i Grallers de Breda per fer la pujada fins a l’ermita. Un cop allà a la mitjanit tindrà lloc l’enlairada de la Senyera i la lectura del Manifest.

La nit de dissabte 10 continuarà al Poliesportiu Municipal amb el concert del grup de versions Zàping Catalonia i la posterior actuació de Celtic DJ’s a partir de les 0.15h. La nit enllaçarà amb el matí següent, ja que a les 5.30h començarà una cercavila matinera i torracollonera amb l’objectiu de fer soroll i despertar el poble, que anirà fins la plaça de la Vila. Allà, a les 7.30h hi haurà una xocolatada popular.

El matí de l’11 de setembre els actes continuaran a les 10.30h amb una exhibició del Country Breda a la plaça Lluís Companys. Mitja hora després, a les 11h, tindrà lloc l’acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya amb l’ofrena floral al Monument de Mossèn Pere Ribot a la plaça de l’Església. Al migdia els Gegants de Breda faran una plantada i ballada a la plaça de la Vila i a les 12.30h el Pati de l’Abadia acollirà el vermut popular que organitza la secció local d’ERC. Finalment a les 19h les Piscines Municipals acolliran el tradicional concert d’havaneres amb rom cremat, enguany amb el grup Mar Brava.

La Festa Major no acabarà aquí, ja que el cap de setmana següent es celebrarà la Capvuitada de Festa Major. Divendres 16 a partir de les 22h U97KOU tornarà a omplir el poble de foc i fum amb el Gran Correfoc, mentre que dissabte 17, també a partir de les 22h, hi haurà una nit de DJ’s locals a la plaça Lluís Companys. El concert de la Just Band, previst per dissabte 17 a les 20h ha estat ajornat. Properament s’anunciarà una nova data.