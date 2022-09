El Centre d’Atenció Primària de Tossa i l’Ajuntament de la ciutat organitzarà, conjuntament, caminades per promoure els hàbits saludables, en el marc del programa Caminem per la salut, i dins el Pla de Salut 2011-2015. Es tracta d’una iniciativa que també vol esdevenir un espai de socialització i posar en valor la riquesa cultural i patrimonial del municipi, més enllà de millorar la salut dels ciutadans i ciutadanes.

El programa Caminem per la salut proposa una sortida setmanal els dilluns a partir del març, que tindrà personal sanitari com a acompanyant. S’han programat un total de set caminade baixa intensitat i d’entre una hora i una hora i mitja de durada per diferents indrets de Tossa, a l’abast de tots els ciutadans del municipi.