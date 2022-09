El Teatre de Lloret de Mar ja ha acabat la renovació de la totalitat del pati de les butaques. Aquesta setmana s’han realitzat els treballs per substituir tots els seients de la graderia superior de l’equipament, que ha tingut un cost que s’enfila fins a 47 mil euros.

Durant els primers dies de setembre es va dur a terme la substitució del segon tram de butaques, ja que el juny del 2020 es va fer la renovació d’un primer tram. La segona fase ha permès ampliar una butaca per fila, fet que ha suposat un increment de 45 localitats que amplien l’aforament a 415.

El regidor del Teatre, Albert Robert, assenyala la necessitat que hi havia per executar aquest canvi, ja que es van col·locar al lloc fa gairebé 11 anys, quan es va inaugurar l’equipament. «Eren molt incòmodes i estaven molt malmeses», diu el regidor. Les noves butaques tenen tonalitats diferents per oferir una altra imatge de la sala.