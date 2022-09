L'Audiència de Girona ha suspès un judici per una violació a Blanes que s'havia de fer aquest dilluns. El tribunal ha atès la petició de l'advocat de la defensa, que ha argumentat que la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com la llei de 'només sí és sí', entra en vigor el 7 d'octubre i una de les modificacions pot suposar una condemna més baixa per a l'acusat. En concret, la nova redacció implica que la pena mínima per aquest delicte passi dels 6 anys de presó actuals a 4, mentre que manté la màxima en 12. L'Audiència ha fixat el judici el 20 d'octubre. L'acusat s'enfronta a 13 anys de presó i 30 dies de localització per violació, maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i vexacions injustes.

L'advocat de la defensa ha demanat la suspensió del judici i la fiscalia i l'acusació particular no s'hi han oposat. Segons ha concretat el fiscal a la sala de vistes, les parts podrien arribar a un acord segons el qual el processat reconeixeria els fets i acceptaria una condemna. Per això, remarca que el canvi legislatiu actuaria a favor del processat perquè, a partir del 7 d'octubre, la pena mínima pel delicte de l'article 179 del Codi Penal passa dels 6 anys de presó actual a 4. Tant la fiscalia com l'acusació particular demanaven a l'escrit de conclusions provisionals la pena màxima pel delicte de violació, 12 anys. També l'acusen d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i vexacions injustes. Segons recullen els escrits d'acusació, els fets van passar la nit del 24 de gener del 2018 a casa de la víctima, a Blanes. Durant una discussió, els dos van anar a l'habitació i, un cop allà, el processat la va fer caure al llit i s'hi va tombar a sobre. Quan li va intentar fer un petó, la víctima el va mossegar al llavi i va ser aleshores quan, segons les acusacions, la va obligar a despullar-se i la va violar. Després de perpetrar l'atac i mentre la dona plorava, el processat li va dir "quin fàstic de tia" i es va anar a dutxar. El tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona ha fixat el judici per al 20 d'octubre, quan la llei ja serà vigent.