L'Audiència de Girona ha suspès un judici de violació perquè l’acusat ha demanat poder-se acollir a la nova llei del « només sí és sí», que podria beneficiar-lo de cara a una possible condemna.

La nova Llei Orgànica de garantia integral de la llibertat sexual , també anomenada "Llei Montero" o "només sí és sí" preveu penes mínimes més baixes pel delicte d’agressió sexual amb penetració. Fins ara les penes mínimes eren de 6 anys, i ara seran de 4. En casos lleus, també es podran imposar multes de 18 a 24 mesos. Les penes màximes quan hi hagi agreujants (violació en grup, ús d’armes, etc.), podran ser de 15 anys, com ja es contemplava fins ara.

En essència, la nova llei elimina el delicte d’abús sexual, i converteix qualsevol acte sexual no consentit en una agressió sexual. Fins ara, la diferència entre ambdues radicava en si la víctima havia patit violència o intimidació, i s’aplicaven unes penes segons aquest barem, així com si hi havia hagut penetració o no. Ara això desapareix, però a canvi, les penes mínimes previstes s’han reduït.

El tribunal ha acordat suspendre la vista, ja que la defensa així ho ha sol·licitat, i tan l’acusació particular com la fiscalia no s’hi han oposat. D’aquesta manera, s’ha assenyalat la celebració del judici pel pròxim 20 d’octubre. Aquesta nova legislació podria beneficiar l’acusat, ja que la nova legislació entrarà en vigor el 7 d’octubre.

Els fets que es jutjaran van tenir lloc la nit del 24 de gener de 2018 al domicili de la víctima a Blanes. Segons expliquen les acusacions, la relació s’havia iniciat el juny de 2017, i uns mesos després el processat va començar a mostrar «actituds de gelosia i control» cap a la víctima, entre les quals criticar com vestia, voler saber sempre amb qui anava i obligar-la a contestar-li els missatges al moment. Segons assenyala l’acusació particular, «l’acusat li deia que la víctima era menys que ell per ser dona».

Uns dies abans dels fets, l’acusat li va preguntar si s’havia vist amb algú, ja que no s’havien vist durant dues setmanes, i la víctima va explicar-li que s’havia vist un parell de vegades amb un noi però que no havia passat res. L’acusat, però, no s’ho va creure i li va retreure que li fes el salt.

El dia en qüestió ambdós van quedar per sopar. Segons les acusacions, en un moment donat, es va iniciar una discussió, i quan van entrar a l’habitació, el processat va llançar-la sobre el llit, se li va situar al damunt i li va agafar les mans per impedir que s’escapés. La víctima va intentar treure-se’l del damunt dient-li que la deixés i intentant apartar-lo amb les cames, sense aconseguir que li fes cas. Seguidament, la va violar i la va fer caure del llit. Durant l’episodi, també va vexar-la amb insults.

S’enfronta a 13 anys de presó

La víctima va patir diverses lesions, tan a nivell físic com psíquic, i els fets li han provocat un trastorn per estrès posttraumàtic.

Per tot plegat, s’enfronta a un delicte de violació, un delicte de maltractament en l’àmbit de la violència sobre la dona comès al domicili de la víctima i a un delicte lleu de vexació injusta. Per tot plegat, la fiscalia i l’acusació particular li demanen 13 anys de presó, una mesura de llibertat vigilada durant deu anys, una mesura d’allunyament durant 20 anys i localització permanent durant un mes. A més, també sol·liciten una indemnització per la víctima 10.000 euros pels danys morals i 245 euros per les lesions que va patir.