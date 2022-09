Tanmateix, sembla que una part de les activitats de la Festa Major 2022 de Breda les patrocini el GEFCBA (Gremi d’empresaris pel foment del consum de begudes alcohòliques). No existeix, me l´acabo d’inventar, però segurament hi ha entitats o associacions amb objectius semblants als quals, de manera obvia, es podria dedicar un col·lectiu que porti aquest nom. Almenys, actes com els programats a Breda el vespre-nit del dijous dia 8 (quan surtin aquestes ratlles ja s’hauran «celebrat») els subvencionarien a bastament i amb els ulls tancats. Vegin si no.

A les 20 hores primera activitat : Beu i balla! ( títol que no crec que s’hagi escollit per estimular el consum d’aigua de les nombroses i magnifiques fonts del Montseny) serà amenitzada per la xaranga Damm-er. Seguidament a les 21h., a la Plaça del Convent, els veïns d’un barri de la vila han organitzat un karaoke en el qual com activitat complementaria és contempla un tast de vins. I desprès, el mateix dijous a les 23h segona nit de festa amenitzada pels grups Ebri Knight i Malaeducazione alcohòlica. Vaja que, si sumem als continguts de les activitats els suggeridors noms de les formacions musicals que les amenitzen, tenim per davant una bona estona d’exaltació del consum de una de les drogues que, malgrat ser una de les socialment menys estigmatitzades , produeix addiccions i patologies tant o més remarcables i severes que d’altres amb pitjor premsa: l’alcohol.

Penso que no soc pas gens purità pel que fa a hàbits i costums. Per no ser, no soc ni abstemi. Però la concatenació d’inputs convidant al consum etílic que sumarà durant unes hores la Festa Major de Breda m’ha semblat remarcable i curiosa.

Seria enormement injust centrar aquestes ratlles en les propostes «etíliques» de la festa major bredenca. Els qui us hi acosteu (o ens hi acostem )podreu trobar durant els quatre dies de celebracions, a banda d’activitats esportives, etc tot un seguit de propostes culturals. Des del pregó que farà el dinamitzador i home de teatre Joaquim Mayugo Soler, passant per la representació al Cercle Bredenc del musical Una altra estrena a càrrec del jove grup barceloní SUS4 (hi podreu notar la ma del prestigiós músic i director Dani Anglès), seguint per la presentació d’un llibre sobre el polifacètic artista Josep Aragay a càrrec del director del museu local en Xavier Castanyer, passant també pel monòleg que oferirà l’actor blanenc Pau Murner i , finalment , pel concert de festa major al Cercle Bredenc i el Concurs de pintura Ràpida.

Breda, l’entranyable Ventdelplà de la mítica sèrie de TV3, em porta al cap el títol que ja fa uns quants anys l’actor i director Adolfo Marsillach va posar a les seves memòries : Tan lejos, tan cerca. És veritat, a molts selvatans, qui sap si degut a la seva ubicació geogràfica al llindar del Vallès Oriental, ens costa fer-hi una escapada. Aquest dies, deixant a banda les vel·leïtats (?) enòliques d’un dijous de festa major, m’he adonat que a més de la seva magnífica ubicació a la falda del Montseny és un poble on poder descobrir, entre altres coses, el seu gran dinamisme social i una bona petjada cultural.

Bona festa major!