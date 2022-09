La secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys de presó un home per segrestar un noi que caminava per Blanes, endur-se’l en un bosc, robar-li el mòbil i deixar-lo lligat en un arbre. El processat ha acceptat els fets durant el judici, i a canvi les parts han acordat una rebaixa de la pena, que inicialment s’elevava a nou anys de presó, tal com demanava la fiscalia.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de set el 18 d’octubre de 2019, mentre la víctima, que té una discapacitat, caminava per carrer del Corall de Blanes. L’acusat i un altre grup de persones que no han estat identificades van abordar-lo i se’l van endur en una zona boscosa situada al final del carrer de Sant Josep de la Muntanya. Un cop allí, entre tots li van propinar una pallissa, i li van robar una cadena de plata que duia al coll, les claus de casa seva i una targeta. A més, l’acusat li va exigir que li donés el seu número de pin de la targeta, ja que «si no, tornarem, et seguirem picant i et matarem». Seguidament, van lligar-li les mans en un arbre i van marxar. La víctima va perdre el coneixement per culpa de les ferides, i quan es va despertar va poder-se alliberar i demanar ajuda en un bar, des d’on va trucar la policia. L’acusat, aprofitant-se que tenia el pin, va poder sostreure 20 euros de la targeta de la víctima. Per aquests fets, està en presó provisional des del 30 d’octubre de 2019. La víctima va necessitar una setmana per recuperar-se de les ferides. La fiscalia li demanava inicialment 9 anys de presó per un delicte de robatori amb violència, un delicte lleu de lesions, un delicte de detenció il·legal i un delicte lleu d’estafa. La confessió del processat, però, ha evitat la celebració del judici i l’acusació ha introduït a les seves conclusions un atenuant de dilacions indegudes. Finalment, ha estat condemnat a tres anys i 30 dies de presó i a pagar una multa de 240 euros. L'acusat ja ha indemnitzat a la víctima amb 595 euros per les lesions que va patir i pel valor dels objectes sostrets. La sentència és ferma.