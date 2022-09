La Policia Local de Blanes ha posat a prova els coneixements adquirits els últims dos dies en atendre víctimes en accidents múltiples amb un macrosimulacre que s'ha fet aquest dimecres a la ciutat esportiva. En aquesta formació, els agents han après a tractar diferents tipus de ferides que es poden ocasionar en baralles o accidents de trànsit abans que arribin els serveis sanitaris.

El caporal de la Policia Local, Josep Romero, ha destacat que el seu cos acostuma a ser "els primers en arribar" i per això és important "donar una resposta i guanyar temps" fins que no arribi una ambulància. La formació és pionera a Catalunya perquè per primera vegada la rep tota la plantilla d'un cos policial, que en el cas de Blanes són 80 agents.