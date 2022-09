Reactiven el projecte de tramvia entre Blanes i Lloret

Una comissió ciutadana ha reactivat el projecte de tren-tramvia per unir Blanes i Lloret de Mar. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de l’associació Promoció del Transport Públic i la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, actualitza i posa al dia el projecte proposat per Víctor Catalan ara fa més d’una dècada, que va rebre el suport de diversos ajuntaments. El projecte es presentarà públicament aquest dissabte durant la Segona Jornada de Mobilitat de les Comarques Gironines, que se celebrarà de deu del matí a dues del migdia a la biblioteca de Lloret. Segons l’enginyer Pau Noy -membre de la PTP i de la comissió promotora del tram-tren de la Costa Brava-, el tramvia entre Blanes i Lloret podria tenir entre quatre i sis milions d’usuaris anuals, ja que es tracta d’un sistema urbà on viuen unes 100.000 persones amb puntes de fins a 350.000 a l’estiu.

Una de les «ànimes» d’aquesta reactivació del projecte és Àngel Aguilera, un veí de Lloret de 20 anys que ja porta temps lluitant per aconseguir una mobilitat més sostenible a la zona: l’any 2019 va iniciar una recollida de signatures (en va aconseguir 600) per demanar la integració tarifària de Lloret i Blanes, que va presentar a la Generalitat però que, segons indica, mai va obtenir resposta.

Aguilera explica que, fa pocs mesos, es va implicar en la comissió promotora del tram-tren de la Costa Brava, on va descobrir el projecte de Víctor Catalan, de 2013, per fer un tramvia entre Blanes i Lloret, i va decidir reactivar-lo. Per fer-lo va crear una comissió ciutadana que ha comptat amb la col·laboració del propi Catalan i l’enginyer Pau Noy, que s’ha encarregat d’actualitzar les dades i plans urbanístics. Segons Noy, la nova proposta presenta un recorregut diferent, «més urbà, per captar més viatgers i amb hipòtesis de captació d’usuaris més altes degut a les circumstàncies energètiques».

Segons Aguilera, la proposta de traçat sortiria de l’estació de Renfe de Blanes i aniria en direcció al centre de la vila seguint l’avinguda Catalunya fins aribar a davant de Sa Palomera. A partir d’allà, es dirigiria cap al mercat municipal per la Rambla Joaquim Ruyra, i des d’aquell punt seguiria en direcció Lloret de Mar passant abans per Fenals. Segons Aguilera, aquest recorregut permetria connectar millor l’estació de Renfe amb el centre de Blanes, ja que se’n troba allunyada. A més, permetria que els lloretencs també poguessin utilitzar-la, ja que el tren no arriba fins al seu municipi.

Campanya de descarbonització

Aguilera explica que la recuperació del projecte de tramvia és «l’espina dorsal» d’una campanya més àmplia de mobilitat sostenible per descarbonitzar i descongestionar el sistema de mobilitat de tota l’àrea de Blanes i Lloret. Així, també estan treballant en una proposta per pacificar i peatonalitzar el casc urbà de Lloret: «Actualment hi ha una gran preocupació social entre els veïns per l’estat de l’urbanisme i l’espai públic, i nosaltres tenim molt a dir respecte a la mobilitat sostenible», indica. Entre els seus suggeriments hi ha la creació de carrils bici urbans o la restricció de la circulació de vehicles privats en determinats carrers en certes franges horàries. A més, també destaca la necessitat de fer una nova zona de distribució de mercaderies.

La proposta de tramvia actualitzada es presentarà aquest dissabte al matí en la Segona Jornada de Mobilitat Sostenible, que es farà a la biblioteca de Lloret i que estarà dedicada a la descarbonització del sistema urbà de Lloret-Blanes. La jornada, organitzada pels activistes locals juntament amb la PTP, servirà per debatre el projecte del nou tramvia, la integració de Lloret al sistema tarifari de l’ATM de Barcelona, el carril bici entre Blanes i Lloret i la recuperació d’espais viaris per a la ciutadania dins dels cascs urbans.

La proposta del tramvia de Blanes-Lloret se suma a les altres iniciatives que han sorgit en els darrers mesos a diversos punts de les comarqes gironines: el tram-tren de la Costa Brava, que uniria el Baix Empordà i el Gironès; el tren-tram d’Alp a la Seu d’Urgell (en ambdós casos, en estudi per part de la Generalitat) i el tramvia entre Olot, Banyoles i Girona, que ja ha rebut mocions de suport.