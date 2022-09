Tres sentències obliguen a Tossa a fer una modificació de crèdit de 433.000 euros

L’Ajuntament de Tossa s’ha vist obligat a fer una modificació de crèdit de gairebé mig milió d’euros (433.000) per afrontar el pagament de tres sentències judicials. Per afrontar els deutes, el passat mes d’agost es va aprovar per ple fer una modificació de crèdit i agafar l’import del romanent líquid de tresoreria.

«El pagament l’hem fet, però com que s’ha trencat la regla de despesa dels ajuntaments per la covid-19, doncs hem fet una modificació de romanent per fer front a les despeses perquè si no li fas front vas acumulant interessos. Si no haguéssim tingut romanent hauríem hagut de demanar un crèdit, però, per sort, teníem aquesta possibilitat i vam decidir fer net per no anar fent una bola d’interessos», va valorar l’alcalde, Ramon Gascons, ahir en ser interpel·lat pels fets. Gascons va afegir que «potser s’hauria d’haver afrontat en el seu moment... Però desconec per quins motius no es va fer», es va referir el batlle en al·lusió als 20.887,34 euros d’interessos de demora d’un recurs ordinari que data del 1995, és a dir, que s’ha pagat gairebé 27 anys després.

Sentència d’Es Codolar

La segona de les tres sentències, que implica el pagament de 239.118 euros, fa referència a un recurs contenciós davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’anul·lació per ple d’una llicència d’obres que data del 2002 i pretenia la construcció d’una desena de xalets de luxe a la zona d’Es Codolar, també coneguda com Camí de Marina. Després d’anys de litigis i d’estira-i-arronses en què la propietat reclamava una indemnització de prop d’11 milions d’euros en concepte d’indemnització després d’haver obtingut les llicències i que posteriorment els fossin revocades, finalment el 2019 el TSJC va estimar parcialment la demanda de la propietat i va condemnar a l’Ajuntament a «satisfer una indemnització en concepte de despeses d’urbanització». En concret, l’ajuntament haurà de pagar 179.472 euros en concepte d’indemnització amb l’actualització de l’IPC corresponent, que fa créixer l’import a satisfer fins als 239.000 euros esmentats.

Els fets es remunten a l’any 2002, quan l’Estudi de Detall del Camíde Marina va ser aprovat i, mesos després, l’equip de govern de CiU i AET va donar llicència d’obres per construir els deu xalets. A finalsdel 2003, però, i com a conseqüència de la tramitació del Programa d’Actuació Urbanística de Tossa, es van detectar discrepàncies entre el Pla General i l’Estudi de Detall aprovat. Per aquest motiu, a mitjan 2004, es va iniciar l’anul·lació de l’Estudi de Detall i de la llicència d’obres. L’expedient es va enviar a la Comissió Jurídica Assessora. La propietat dels terrenys, però, va plantejar problemes formals a l’expedient, que van ser estimats a 10 de desembre de 2004. Però l’expedient ja s’havia enviat. La Comissió Jurídica Assessora, a 2 de desembre de 2004, ja havia informat favorablement a declarar la nul·litat de l’Estudi de Detall i de la llicència d’obres. I a principis de 2005, l’Ajuntament ho va fer.

Els terrenys de Sa Gavarra

La tercera sentència fa referència a un recurs contenciós presentat davant el TSJC l’any 2017 que implica a l’Ajuntament i a la Generalitat pagar una indemnització de 153.086 euros cadascun a les empreses Aserland Invest S.L. i Novanou NN S.L. en concepte de «responsabilitat patrimonial» per la qualificació dels terrenys de Sa Gavarra després que l’Ajuntament els qualifiqués de «no urbanitzables» després que inicialment fos considerat «sòl urbà no consolidat». La sentència del TSJC data del desembre del 2021. Ambdues empreses inicialment reclamaven una indemnització d’11 milions d’euros.