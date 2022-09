El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va donar ahir suport a Adrià Lamelas en la seva presentació com a cap de llista del partit a Lloret de Mar a les eleccions municipals del proper mes de maig. A l’acte, celebrat a la biblioteca municipal de Lloret, hi va participrt també la diputada Sílvia Paneque i hi van assistir la viceprimera secretària d'Organització del PSC, Lluïsa Moret, el secretari d'organització del PSC, José Luís Jimeno, i el diputat al Congrés per Girona Marc Lamuà.

En la seva intervenció, Salvador Illa va manifestar que Adrià Lamelas “té tota la confiança del PSC” i que el partit “s’ha esforçat molt per oferir una aposta sòlida per a Lloret”. De Lamelas, Salvador Illa va destacar la seva joventut, empenta, empatia i que sap fer equip, així com la importància que, com la resta de candidats, alcaldes i regidors socialistes “sempre posa per davant no el partit, sinó la seva població”. El primer secretari dels socialistes va dir també que, “per la seva història familiar Lamelas sap molt bé què és el catalanisme inclusiu i que Catalunya és una terra d’acollida on hi ha lloc per a tothom, pensi el que pensi”.

Salvador Illa es va referir també a la situació política general explicant que vivim moments de canvi, de transformació, un canvi d’època que provoca una gran incertesa en els ciutadans, i que és responsabilitat dels polítics explicar aquesta situació i aportar calma. “En un moment de canvis tan importants totes les administracions tenen un paper rellevant”, va dir Illa. En aquest sentit va recordar que les administracions locals són “la porta a la que truquem tots quan tenim un problema”. “La ciutadania i Lloret necessiten un alcalde i un equip de govern sòlid, que no afegeixi incerteses i amb la capacitat de prendre decisions, perquè no decidir és no avançar”, va comentar.

La diputada Sílvia Paneque va afirmar que Adrià Lamelas té “la capacitat, la influència i la solidesa per presentar un projecte per guanyar el futur de Lloret de Mar”. Paneque va destacar que Lamelas, fill de tota la vida de Lloret de Mar i fill de treballadors, ha tingut una bona escola en el món de l’empresa i que “ha mantingut de manera constant al llarg del temps la voluntat de ser actiu en la vida social, esportista i cultural de Lloret de Mar”. Paneque va definir Lamelas com una persona que “busca sempre l’entesa” i que “té una exigència molt alta amb el seu equip i amb ell mateix”.

La diputada gironina va explicar també que Lloret “té enormes oportunitats al davant: la transformació digital i medi ambiental de l’economia; la utilització dels actius del municipi per mantenir un turisme permanent al llarg de l’any; l’observació constant, perquè no s’obri més encara l’escletxa social entre persones i barris; obrir oportunitats de creixement econòmic en un moment de canvi; i fixar unes prioritats clares de ciutat que siguin compartides per la gran majoria de la gent”. Per a Paneque, és essencial situar la gestió del dia a dia i el full de ruta de Lloret de Mar per sobre de qualsevol altra prioritat i “aquest és el canvi que significa Adrià Lamelas”.

En la seva intervenció, Adrià Lamelas va destacar la necessitat de “girar l’equació a Lloret” aconseguint una economia competitiva i més diversificada. “No només hem de pensar en els visitants, primer hem de viure dignament”, va sentenciar. “Treballarem per millorar el nostre sector econòmic prioritari, el turisme, i unirem esforços per esdevenir una vila turística i comercial tot l’any”, va dir en la seva intervenció.

En la seva diagnosi de Lloret, Lamelas veu deixadesa, desmotivació, manca d’exigència amb les altres administracions i falta de projectes de futur. El candidat socialista aposta per un Lloret amb un comerç de proximitat fort, on es puguin fer polítiques de redistribució de la riquesa, que fomenti l’economia social i el treball digne i ben remunerat. S’ha mostrat disposat a lluitar “perquè els veïns i veïnes de Lloret sentin orgull dels seus carrers, barris i urbanitzacions”, que vol millorar amb espais verds que afavoreixin la cohesió social i a on hi hagi tots els serveis. La seguretat, el dret a la propietat, les polítiques feministes, l’educació com a eix vertebrador, la millora de la cohesió social, el compromís amb la salut física i mental, la millora de l’accessibilitat i l’aparcament i el repte mediambiental són algunes de les prioritats que ha desgranat Lamelas en la seva intervenció.

Lamelas va recordar els seus orígens familiars i el seu compromís progressista, així com la seva vocació social i l’interès per millorar la vida de les persones. Es va mostrar disposat a trepitjar carrers, barris i urbanitzacions, escoltar i treballar i va anunciar un procés d’escolta activa a tots els barris, urbanitzacions, entitats i tothom que hi vulgui participar.