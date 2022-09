L'associació Lerbycop de Lloret de Mar, que engloba quatre urbanitzacions del municipi i alguns negocis, ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra l'ajuntament. Ho ha fet després que les factures d'aigua del tercer trimestre de l'any passat comptabilitzessin tretze dies més del compte. Un retard en la lectura que l'entitat calcula que ha incrementat l'import en més de 30 euros per habitatge, afectant en total unes 20.000 llars. El president de l'associació, Miguel Moreno, denuncia el "silenci administratiu" del consistori, que disposava d'un termini de sis mesos per donar resposta a la demanda dels veïns. Vencia a l'agost però l'ajuntament encara no s'ha pronunciat.

L'associació alerta que el retard en la lectura de comptadors va suposar "grans augments" en el cost de la factura. I és que, a la zona, quan se superen els 55 metres cúbics consumits, el cànon que fixa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) s'eleva fins a gairebé cinc euros per metre cúbic. Un cost extra que 1.871 abonats al servei demanen que se'ls retorni. La tardor de l'any passat, quan es va produir la incidència i es van notificar les primeres queixes, el tinent d’alcalde de Territori de l'Ajuntament de Lloret, Albert Robert, va restar importància a l'assumpte admetent els retards en la lectura de l'aigua i atribuint-los a baixes de treballadors de la companyia concessionària que gestiona el servei, Aqualia, per covid.