Les fortes tempestes que divendres van afectar el litoral del Maresme i la Selva va causar un ferit greu a Mataró i va afectar edificis, cotxes i vaixells. A la comarca de la Selva , efectius dels bombers van haver de rescatar diverses persones que havien quedat atrapats en quatre cotxes per l'acumulació d'aigua a la cartera C-35 a Vidreres. Així mateix, a Lloret de Mar una família va haver de ser rescatada del seu vehicle que havia quedat encallat en una pista forestal.

En aquest episodi, molt concentrat divendres a la tarda, el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 240 trucades de les quals 204 van ser a la al Maresme i 33 a la Selva. La capital, Mataró, va concentrar el gruix de trucades (86) seguit de Calella amb 31 o Pineda de Mar amb 30. Les trucades es van rebre sobretot entre les 7 i les 9 del vespre. Les incidències que es van produir a la ciutat de Mataró ja han quedat pràcticament resoltes i la situació ja es va normalitzant a la zona.

El subdirector general de programes d'Emergències de Protecció Civil, Sergio Delgado, explica "no és extraordinari" a les tardes d'inici de la tardor, i ha demanat prudència a la ciutadania a l'hora de creuar passos subterranis quan plou molt, ja que es poden omplir d'aigua de forma sobtada. També ha demanat a la població que no vagi a rescatar cotxes dels aparcaments subterranis quan hi hagi molta pluja, ja que pot suposar un risc, tot recordant que les assegurances cobreixen els danys als vehicles en aquests casos.