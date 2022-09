L’Ajuntament de Blanes, a través del Departament de Joventut, reprendrà aquesta tardor el projecte Nau4 Espai Jove, amb diverses propostes dirigides a la gent més jove. Una de les propostes, endegada a principis d’estiu, és l’anomenada Nau Vola – L’Espai Jove al Barri, que té per objectiu apropar barris i joves, descentralitzant els serveis de l’Àrea de Joventut arreu del territori del municipi de la Selva.

Segons informa el consistori blanenc, aquesta iniciativa consisteix en traslladar l’activitat habitual que es faria una tarda a l’equipament de Nau4 a diversos veïnats del poble. D’aquesta manera, tots els ciutadans tenen un accés més proper al material per fer deures o dibuixar, als jocs de taula, al Servei d’Informació Juvenil o al taller específic que tindrà un mes de durada amb una activitat oberta a tothom. El projecte està adreçat a joves d’entre 12 i 29 anys i es farà els dilluns, de manera que aquell dia el local de Nau4 estarà tancat.

Segons descriu en un comunicat l’Ajuntament de Blanes, l’objectiu d’aquesta iniciativa és acabar arribant a tots els veïnats de la vila i, de moment, els dos primers en rebre aquest projecte seran Mas Florit i La Plantera. El primer barri, el de Mas Florit, acollirà a la pista esportiva un Taller de Rap de 18 a 20 h tots els dilluns hàbils d’octubre, mentre que el segon, el de La Plantera, allotjarà al Local de l’Associació de Veïns un Taller de Ceràmica de 18 a 20 h, coincidint amb els quatre dilluns del mes de novembre.

Quatre tallers específics

Per aquesta pròxima setmana està previst que comencin els quatre tallers gratuïts programats durant aquest trimestre, i que es duran a terme fins al desembre. Els dimarts, de 17 a 19 h, hi haurà un Taller de Guitarra amb dos nivells. Els dimecres serà el torn del Taller de Teatre amb el mateix horari: de 17 a 19 h. També serà els dimecres quan es farà el Taller Cuines del Món, de 17 a 20 h. Els interessants en aquests tallers ja poden inscriure’s a través del web de l’Ajuntament de Blanes.

Paral·lelament, també hi ha propostes per aquesta tardor al Punt d’Informació Juvenil del Carrer Ample. Més concretament n’hi ha 4: «Parlem de...», una hora per petar la xerrada amb joves entorn a un tema d’interès a triar, que tindrà lloc el pròxim divendres, 23 de setembre. D’altra banda, del 4 al 7 d’octubre, amb motiu de la «Setmana per la Salut Mental», hi haurà diferents activitats i tallers per a la promoció del benestar emocional.