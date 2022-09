El crim de la dona trobada morta en un bidó enterrat a Lloret queda impune

El crim de la dona trobada morta el juny del 2013 dins un bidó enterrat en una finca de Lloret de Mar ha quedat impune. El jutjat, atenent la petició del fiscal, ha arxivat el cas després que les autoritats d’Argentina comuniquessin que la tarotista investigada per assassinat i principal sospitosa dels fets ha mort. A banda de la vident, el jutjat també investigava un veí de la població, que va ser propietari dels terrenys on van localitzar el cos, que va reconèixer que s’havia encarregat d’ocultar el cadàver. La interlocutòria d’arxiu remarca que no se’l pot jutjar de manera «independent»: «Resulta impossible jutjar-lo en solitari». La víctima era Ana Maria Martos, veïna de Sant Feliu de Llobregat desapareguda l’any 2004.

La família de la víctima va denunciar-ne la desaparició el 23 de febrer del 2004. Els pares feia més d’un mes que no sabien res de la seva filla de 32 anys i estaven preocupats. Les tasques d’investigació, però, no van tenir èxit. No va ser fins nou anys després que va aparèixer una primera pista sobre què li havia passat a Ana Maria Martos i va ser a través de tres trucades anònimes a una associació de familiars de persones desaparegudes Inter-SOS. Les trucades van permetre reobrir el cas perquè van donar informació precisa sobre on era el cos de la víctima i, també, va apuntar directament a la implicació dels dos investigats.

La Policia Nacional va trobar les restes de la víctima el 12 de juny del 2013. Estava dins un bidó ple de ciment enterrat a una profunditat de quatre metres en una finca ubicada al carrer Rafael Albertí de Lloret de Mar. També van detenir un veí de la població, que havia estat propietari dels terrenys, i una dona a Argentina que la investigació situava com la presumpta autora material del crim. Aquesta sospitosa, Norma Beatriz Kuike, va ingressar en un centre penitenciari argentí fins que la van extradir al país el gener del 2015.

El fiscal apuntava que els dos es van posar d’acord per matar la víctima. Segons el relat de l’acusació pública, pels volts del 20 de gener del 2004, van portar Ana Maria Martos fins a casa de l’investigat a Lloret de Mar. «Quan es trobaven a l’interior del garatge de l’immoble, actuant de previ i comú acord, amb intenció d’acabar amb la vida d’Ana Maria Martos, van llançar un atac contra ella en el marc del qual li van donar mort», relatava.

Després de matar-la, exposava el fiscal, l’home va seguir les instruccions de la vident, va embolicar el cadàver de la víctima, el va ficar dins el bidó, el va omplir de ciment i, finalment, el va enterrar a la parcel·la on el van trobar nou anys després a la urbanització Lloret Residencial.

Arran de la fugida de la investigada del país, el jutjat d’instrucció va dictar una ordre internacional de recerca, detenció i entrega contra la tarotista sospitosa d’assassinat.

Després que s’informés que la sospitosa havia mort, la investigació no ha pogut esclarir si van ser els dos o només un d’ells, va explicar el fiscal : «Això provoca necessàriament l’arxiu de les actuacions per no haver quedat degudament acreditada l’autoria dels fets. Una decisió que deixa sense resoldre en una declaració de fets provats allò que li va passar a Ana María Martos, amb les conseqüències que el ministeri fiscal entén que tindrà per a la família de la víctima, però és l’única solució jurídica adequada en dret».