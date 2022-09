Blanes ha inaugurat una exposició que recull els 100 anys d’història de la Policia Local. La mostra es podrà visitar fins al 30 de setembre i recull sobretot fotografies de tota l'evolució del cos policial.

La Sala Maria Luisa García Tornel és on s'ubica la mostra i dimarts es va inaugurar amb la visita de l'alcalde de Blanes i responsable polític del cos de seguretat, Àngel Canosa, acompanyat del cap i sots-cap de la Policia Local de Blanes, Joan Garcia i Francisco Javier Jarillo respectivament. També els van acompanyar els agents que s’han encarregat de treballar en la recollida dels elements que en formen part: Antonio Meléndez, Miquel Rivero i Yolanda Fernández.

Per portar a terme la mostra també s'ha comptat amb el suport de l’Arxiu Municipal de Blanes, per això també van participar en la visita inaugural a la mostra Toni Reyes i Aitor Roger, director i tècnic, respectivament, d’aquest servei de l’Ajuntament. A banda de fotografies, a l’exposició també hi ha d’altres elements característics de la indumentària del cos policial al llarg dels anys, com per exemple un característic casc emplomallat.

Per completar aquesta trajectòria visual per més de 100 anys d’història de la Policia Local de Blanes, segons informa l'ajuntament, la sala també inclou un monitor on es poden visionar muntatges fotogràfics i vídeos de l’acció policial. L’horari en què es pot visitar és de dilluns a diumenge durant tot el dia: al matí a partir de les 11 i fins a la 1 del migdia, i a la tarda a partir de les 4 i fins a les 8 del vespre.

100 anys de servei

Tot i que els antecedents de la Policia Local de Blanes arrenquen el 21 d’octubre de 1921, quan es va aprovar en sessió plenària el reglament que organitzava les funcions que havien de desenvolupar els serenos a Blanes, així com el seu codi de conducta, hi ha d’altres referències anteriors. Així, el 31 de desembre de 1815 un ban de l’alcalde va comunicar als veïns i veïnes del municipi que el batlle havia disposat la creació de serenos per cuidar de la seguretat ciutadana.

Antigament, abans d’oficialitzar-se un cos de policia local, ja hi havia el servei que realitzaven els guàrdies, alguns d’ells de seguretat privada. La creació ara fa més de 100 anys d’un cos de guàrdia urbana de Blanes, de caràcter honorífic, es va fer primer amb membres que pertanyien a Creu Roja. A partir d’una relació dels 20 llocs de treball de l’Ajuntament l’any 1947, només hi havia un policia, un agutzil i tres serenos.

Disset anys més tard, al 1964, Blanes ja compta com a personal de l’Ajuntament un caporal de la Policia Municipal diürna i set policies diürns, així com un caporal de la Policia Municipal nocturna i set policies nocturns. També hi havia dos agutzils i un conserge del Cementiri. Finalment, l’agost de 1980, coincidint amb la Festa Major Petita, es va lliurar a la Policia 2 cotxes patrulla, que van facilitar des de llavors les tasques de vigilància i assistència.

Llavors, la plantilla policial ja la formaven un total de 24 membres. Un dels quadres de l’exposició recull les fotografies dels sis caps de la Policia Local de Blanes que hi ha hagut coincidint amb la recuperació de la democràcia. Del 1960 al 1980 Emilio Merino Ullan; del 1980 al 1981 Pedro Luna Blancart; del 1981 al 1991 Pedro Corrales García; del 1991 al 1997 Josep Palouzié i Vizcaya; del 1997 al 2001 Francesc Orench i Bernat; i des del 2001 i actualment, Joan García Martín.

La setmana vinent la Policia Local i Protecció Civil de Blanes celebraran un altre esdeveniment, recuperat fa pocs anys després que s’havia deixat de fer durant un temps. Es tracta de la Festa dels Patrons, que inclourà una parada dels agents i comandaments seguida per un Acte Institucional al Teatre de Blanes.