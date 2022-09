El pavelló de La Nòria de Santa Coloma de Farners disposa d’una nova coberta després que hagin finalitzat els treballs per substituir l’anterior perquè hi havia degoters.

Les obres per canviar l’estructura s’han allargat tres mesos i han tingut un cost de 255.228 euros, sufragat per l’Ajuntament colomenc i amb una subvenció extraordinària de 180.000 euros de la Diputació de Girona. La coberta original era de l’any 1979.

Jordi Sitjà, regidor d’Esports, va explicar que amb la substitució de la coberta del pavelló «hem cobert una necessitat que venia de molts anys enrere. Amb els episodis recents de fortes pluges hem posat a prova la nova estructura i no hi ha hagut cap problema de degoteig. El següent pas és arranjar la pista interior per acabar de tenir un pavelló amb molt bones condicions; creiem que el tindrem a punt al novembre».