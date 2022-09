L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha comunicat que s’ha trobat destrosses al pati de l’escola. El govern municipal ha presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Municipal, i es planteja la possibilitat de posar càmeres de videovigilància. Segons l’Ajuntament, els mestres es van trobar dilluns el mobiliari del pati malmès. Les taules de pícnic i les catifes d’herba artificial van ser arrencades i l’escuma de protecció d’uns pilars va ser tallat. A més, també es van trobar brossa, com ara llaunes i embolcalls de plàstic. Des de l’Ajuntament de Riudellots lamenten que aquest incivisme «perjudica no només als infants de l’escola sinó a tota la població, ja que es tracta d’espai obert que tothom pot gaudir després de l’horari escolar i els caps de setmana».

Actes vandàlics

Aquests actes vandàlics s’han produït just després d’haver acabat les obres de millora de les instal·lacions de l’escola que van costar 85.000 euros.

L’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura va assegurar que «no és la primera problemàtica d’incivisme que ens trobem al nostre municipi. Aquest estiu vam trobar una cadira i un extintor a sobre el terrat de l’escola». I va afegir que «estem valorant els danys exactes i si caldrà canviar alguna cosa».

D’altra banda, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha iniciat les obres d’arranjament del marge del camí de Can Peixant i l’Avinguda de Girona. Les obres consisteixen en la construcció d’un mur de contenció en el marge i la formació d’una rampa peatonal per resoldre el desnivell entre els dos vials. En aquest sentit es crearà una nova vorera al nivell inferior, que donarà continuïtat a la vorera que prové del Centre de dia Lliri Blau, tal i com va explicar l’alcaldessa. En aquesta vorera de nova creació s’hi proposen diversos espais enjardinats i elements de mobiliari urbà que dignificaran l’espai. Aquestes obres tenen un pressupost de 300.000 euros.