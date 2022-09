Una baralla a cops de pal entre cinc persones a Lloret deixa un pescador ferit

Una baralla entre cinc persones, tres d’elles pescadors, va acabar dissabte a la nit amb dos detinguts i una persona rescatada pels Bombers de dins de l’aigua. Els Mossos d’Esquadra van arrestar dos dels agressors.

Els fets es van produir cap a tres quarts de nou de la nit a la platja de la cala de Sa Boadella. En aquell moment hi havia tres persones pescant i dos homes, que presentaven símptomes d’anar sota la influència d’alguna substància -possiblement alcohol-, els van increpar. Després d’una disputa verbal, un d’ells va clavar un cop de puny.

Reincidents

Arran dels fets un testimoni va alertar els Mossos d’Esquadra i els agressors van fugir i les víctimes no van voler denunciar. Però la història no va acabar aquí, posteriorment, cap a les onze de la nit, els dos presumptes agressors van tornar a la zona on hi havia les víctimes. Un d’ells anava equipat amb un pal -similar a una defensa extensible- i un altre va exhibir un ganivet. Es van enfrontar als tres pescadors de canya.

En aquells moments, testimonis van alertar a través del telèfon d’emergències 112 dels fets i els Mossos de la comissaria de Blanes van tornar de nou a la zona on feia poc més d’una hora havia ocorregut el primer fet. En arribar es van trobar un dels pescadors amb cops al canell, un altre a les cames i finalment, un dels pescadors a dins de l’aigua agafat d’una roca i amb un fort cop al cap.

Rescatats de l’aigua

Arran de la ubicació del ferit, es va activar Bombers i Salvament Marítim. Van acostar-se fins a la zona i finalment, qui va actuar van ser els Bombers. Van activar dues dotacions i van extreure la víctima que s’havia llançat de l’aigua mentre fugia dels agressors. Pels volts de dos quarts de dotze ja el tenien fora i presentava un cop fort al cap. Una ambulància del SEM el va haver de traslladar a l’hospital comarcal de Blanes on va necessitar punts de sutura. Arran de la disputa, els Mossos de Blanes vam detenir els dos presumptes agressors, de 52 i de 47 anys, i els acusen de ser autors, d’un delicte de lesions i un delicte d’amenaces.