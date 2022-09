Santa Coloma de Farners es prepara per acollir una nova edició de la seva Festa Major. La festivitat, que comença avui i s’allargarà fins diumenge 25 de setembre, contempla una seixantena d’activitats programades. L’Ajuntament subratlla que enguany la festa recupera «l’essència plena» que hi havia abans de la pandèmia, després d’unes últimes dues edicions marcades per les restriccions. Un dels actes inaugurals serà el pregó (avui a les 20 h, a la plaça Primer d’Octubre), que anirà a càrrec de l’Escola Sant Salvador d’Horta. Fa dos anys el centre va celebrar el seu centenari però, per la pandèmia, s’ha posposat la seva presència fins aquest any (el 2021 va anar a càrrec del personal del CAP de Santa Coloma de Farners).

La festa comptarà amb activitats culturals, lúdiques i musicals per a tots els públics en diferents punts de la ciutat. En l’àmbit musical, el parc de Sant Salvador rebrà els concerts de Di-Versiones, Clima, Yo suspendí EGB, Rudymentari, El Pony Pisador, Portobello, Abba The New Experience, The Sey Sisters, Sau-30 i Momo –tribut a Queen-. Al pavelló de La Nòria tindran lloc les actuacions de les cobles i orquestres La Nova Blanes, Montgrins i La Principal de la Bisbal. També hi haurà un concert de combos de l’Escola de Música. La programació infantil també tindrà molt protagonisme, amb cercaviles, espectacles (Tres Quarts de Quinze, Cavall de Cartró), concerts (Diversils i Xiula) i inflables (en substitució de la pista d’aigua per motius de sequera), entre altres. Tampoc hi faltaran sardanes, missa, sopar popular, castells, ball de gegants i capgrossos, presentacions de llibres i exposicions.