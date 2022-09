La Policia Local de Tossa de Mar no farà hores extres pel cas dels agents expedientats. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) -un dels sindicats que representa el cos policial a la població- retreu a l'ajuntament el "seu posicionament" davant dels sis policies expedientats per una actuació del juliol.

La decisió s'ha pres en assemblea aquesta setmana i a partir de dilluns no realitzaran hores extraordinàries. Els sindicat assegura que els agents han adoptat la decisió com a mesura de protesta i de suport als seus companys pel comunicat que va emetre el consistori on s'anunciava la decisió. A parer del CSIF, la nota de l'ajuntament, “deixa tot el cos com a delinqüents davant els ciutadans”. El CSIF exigeix "respecte" al consistori "davant les actuacions judicials i la presumpció d'innocència".

L'ajuntament va expedientar sis policies locals arran d'unes imatges del juliol on presumptament apareixen colpejant un home que anava begut. El vídeo de la intervenció el va gravar un ciutadà i el va aportar al consistori perquè s'investiguessin els agents.

A partir d'això, l'ajuntament va emetre la setmana la passada un comunicat oficial on informava de l'expedient als policies i que havia tramès el vídeo i tota la informació a la justícia "arran de la gravetat dels fets".

Comunicat oficial de l’Ajuntament de Tossa: pic.twitter.com/eSdEvYOUke — Ajuntament de Tossa (@ajtossademar) 16 de septiembre de 2022

Abans de ser jutjats

Des del CSIF asseguren que confien "plenament a la Justícia, que és l'encarregada d'investigar i sancionar si d'alguna d'aquestes actuacions se'n deriva algun fet punible, però és inaudit que l'Ajuntament en faci un comunicat oficial, després de més d'un mes que succeïssin els fets investigats, oblidant-se del principi de presumpció d'innocència i deixant, davant la societat, com a culpables a aquests agents abans de ser jutjats”.

També lamenten en un comunicat que l'ajuntament titllés de "gravetat els fets" i afirmen que "no recorden una nota similar en cap cas ocorregut. Parla de la gravetat dels fets, no de suposats fets. Ja els condemna sense judici previ. La mala praxi ha de ser sancionada i l'Ajuntament està obligat a investigar i denunciar, però per les vies oficials, no mitjançant escarn públic"

També es pregunta que depenent de com acabi el tema per la via judicial: "Què passarà si algun dels agents, o tots, són innocents? Amb aquesta nota l'Ajuntament demostra una total manca de respecte als seus treballadors”.