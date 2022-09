Blanes recupera el passat romà en unes jornades amb una cinquantena d’actes

Blanes recrea aquest cap de setmana els costums i tradicions de la societat romana de fa dos mil anys en el marc de les II Jornades Romanes Blanda-Blandae. S’han programat una cinquantena d’activitats que van començar divendres.

Visitar un autèntic campament romà, relats sobre medicina romana, un mercat de venda de productes, tallers infantils i altres atractives propostes al llarg de tot el dia són algunes de les activitats.

A través d’«Els Jocs de Flàbia», combats de gladiadors, es mostren conspiracions polítiques, lluites de poder i tot aquell aire de confabulació i jocs estratègics polítics que va envoltar l’imperi romà. Conèixer el «Sacramentum» és conèixer el jurament de fidelitat a Roma i l’emperador que fan els armats de la Legió V Macedònica abans d’emprendre una Exhibició Militar molt real.

Campament visigot

Les jornades compten també amb un Campament de l’Època Visigòtica, així com Danses i Mitologia Antiga, que aporten el gust per la sensualitat i bellesa que caracteritzava l’imperi romà. El foc i la pirotècnia també són protagonistes. El divendres es va oferir l’espectacle «Ignis Chorum» i ahir al vespre va ser el torn de «Splendia», amb foc, pirotècnia i una gran varietat d’elements: coreografies, danses i efectes lluminosos. D’altra banda s’han organitzat xerrades històriques i visites guiades a l’autèntic Jaciment Romà d’Els Padrets, amb l’arqueòleg responsable de les excavacions que s’hi ha fet.

Les jornades es porten a terme al Passeig del Mar on divendres es va donar per estrenada amb la participació de representants dels diferents col·lectius que participen en l’organització i del municipi de Màlaga agermanat amb Blanes com a convidats.

Les II Jornades Romanes també compten amb la participació de la Legió V Macedònica, l’empresa artística Aestus, Sabors Catalans, l’Associació Cultural Clan del Cuervo, així com Atri Cultura, que té cura de les Visites Guiades que s’estan fent a l’autèntic Jaciment Romà de la penya d’Els Padrets. Aporten el seu granet de sorra els Manaies Iuniores, que custodien les xerrades històriques i les visites guiades.