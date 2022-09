Arbúcies va inaugurar ahir l’Espai Cabrera amb l’objectiu de donar a conèixer el llegat d’una de les nissagues medievals més importants de Catalunya entre els segles XI i XIX. Ubicat dins l’estructura del Museu Etnològic del Montseny (MEMGA), en un edifici de nova construcció, l’espai amplia l’oferta ja existent entorn del castell de Montsoriu i altres elements patrimonials dels Cabrera a la comarca. L’equipament compta amb una gran sala a la planta baixa destinada a projeccions i un espai de recerca a la part superior de l’edifici. Les obres les ha fet el Consell Comarcal de la Selva i han tingut un cost de més d’un milió d’euros, finançats pel fons FEDER, l’ajuntament, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Girona.

L’Espai Cabrera, amb més de 600 metres quadrats de superfície, compta amb un parell de pisos. A la planta baixa, hi destaca la sala polivalent amb capacitat per a 70 persones, on es projectarà de forma habitual l’audiovisual Els Cabrera, el poder d’una gran nissaga. Aquesta projecció explica els orígens dels vescomtes de Girona-Cabrera i com, al voltant del terme del castell de Montsoriu, van arribar a convertir-se en una de les nissagues més importants de la Catalunya medieval. Montsoriu va ser durant 400 anys el cap i casal del vescomtat de Cabrera i el centre del seu poder. Per explicar com va evolucionant al llarg dels segles, s’han creat tres models virtuals del castell de Montsoriu amb escenaris històrics i personatges que permeten reviure la història en 3D. L’audiovisual s’ha fet a partir de la informació recollida al llarg de 30 anys d’intervencions arqueològiques al castell.