Sense saber-ho porto una pila d’anys practicant «plogging» . En el meu cas una modalitat que es podria denominar «myco-plogging». Tot i que a la primavera acostumo a fer-ne una altra que es podria titular «espàrrec-plogging». Perquè m’entengueu, es tracta de que, mentre fas algun tipus d’exercici o activitat física a l’aire lliure, aprofitis per anar recollint tots els residus i deixalles que vas trobant. A mi, com que m’ha passat l’edat de córrer, practico «plogging» mentre camino per corriols i senders. O mentre ho faig per prats i boscos, tot caçant bolets a la tardor i collint espàrrecs a la primavera.

Darrerament hi ha el costum de rebatejar en anglès moltes activitats esportives (i de tota mena) per fer-les reconeixibles i assimilables arreu del mon. Els meus nets ja no parlen de «nedar amb ulleres, tub i aletes per mirar les roques i els peixos del fons marí». Ara fan «snorkel». Reconec que és més curt i senzill. Com ho és també dir que practiques «plogging» en lloc d’explicar que «mentre camines, remes, corres o fas alguna activitat a l’aire lliure, aprofites per recollir brossa i/ o deixalles».

Els parlo de «plogging» perquè tal com va informar fa uns dies Diari de Girona , Lloret de Mar acollirà el 7 i 8 d´octubre un congrés mundial d’aquesta lloable practica ecològica. Un congrés que tindrà el seu moment culminant el dissabte dia 8 quan es celebrarà el «plogging day». Una jornada que combinarà l’exercici físic amb la neteja de la Platja de Fenals. Tan aquest dia com durant el congrés es comptarà amb la presència del fundador- inspirador d’aquest moviment: el suec Erik Alhström.

Buscant informació, a propòsit del que els he explicat, he trobat una petita llista de consells per practicar «plogging». També la llista dels beneficis que ens pot aportar. Aquests , molt similars als de la practica d’exercici o esport de manera convencional, són: augment de l’autoestima, millora de l’oxigenació i la capacitat física, manteniment o reducció del pes corporal, millor calcificació dels ossos i enfortiment de cor i pulmons.

Els consells : millor practica-ho en grup, aprofitar per fer flexions de cames i malucs al recollir la brossa, canviar sovint de braç la bossa de recollida, a mesura que es va omplint, per evitar tendinitis, fer canvis de ritme, provar de fer «plogging» també remant o anant en bici i... fotografiar les sessions per penjar-les a les xarxes per inspirar i acostar al moviment altres persones.

Si aquesta tardor acaba essent tant seca com pronostiquen i tant escadussera pel que fa a la producció de bolets, quan torni a casa amb el cistell buit o mig buit, però amb una bona bossada de llaunes, plàstics, ampolles etc... no em sentiré tant desgraciat.