Un jove va resultar ferit la matinada passada a Santa Coloma de Farners per una agressió amb arma blanca. Els fets van passar durant una trifulga de matinada al carrer Salvador Espriu. Els Mossos d’Esquadra van detenir hores més tard una persona relacionada amb els fets i el jove ja havia estat hospitalitzat. A la nit, segons va revelar la periodista Anna Punsí al seu Twitter, la policia també va arrestar l’autor material de l’apunyalament, que estaria vinculat amb grups nazis.

Els fets van passar a quarts de quatre de la matinada d’ahir, segons van informar els Mossos d’Esquadra. Es va rebre l’avís que una persona havia resultat ferida. Al lloc s’hi van desplaçar la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La víctima presentava una ferida per arma blanca. Va ser atesa pels serveis mèdics i traslladat en una ambulància a l’Hospital Josep Trueta.

Els Mossos van detenir un individu no al mateix moment, sinó posteriorment. Es tracta d’una persona que hauria participat en l’agressió, però no és l’autor material, van puntualitzar. Ja a la nit van detenir l’autor dels fets. A tots dos se’ls investiga per un delicte d’odi i discriminació. Segons va revelar Anna Punsí la investigació la porten des de la Comissaria General d’Informació dels Mossos perquè es tracta d’una agressió per motius ideològics.

La policia catalana manté la investigació oberta. Santa Coloma de Farners està celebrant aquest cap de setmana la Festa Major. L’agressió, però, hauria tingut lloc fora del recinte on se celebraven les actuacions musicals de la festa.