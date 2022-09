La Generalitat ha acabat de perforar el túnel de la variant d'Anglès. La infraestructura s'estén al llarg de 486 metres i és la peça clau de la futura variant, que entroncarà la C-63 amb l'N-141e i permetrà alleugerir la travessera urbana, traient els camions i el trànsit pesant del centre. Es preveu que un cop s'enllesteixi hi passin uns 5.100 vehicles diaris. El vicepresident del Govern i conseller de Territori, Jordi Puigneró, que ha assistit a la calada del túnel, recorda que és una obra "llargament demanada" i una de les inversions principals que la Generalitat està executant al territori. L'objectiu és que la futura variant d'Anglès, que costa 21,5 milions d'euros, entri en servei abans no acabi l'estiu de l'any vinent.

La nova variant d'Anglès connectarà la C-63 venint des de Santa Coloma de Farners amb l'N-141e (la coneguda com 'carretera de la vergonya'). Tindrà una llargada d'1,6 quilòmetres. I d'aquests, 486 metres passaran per sota túnel. Precisament, aquest dilluns les obres de la variant han fet un pas més amb la calada del túnel, que permet salvar la zona muntanyosa que queda en aquest extrem d'Anglès.

El vicepresident del Govern ha volgut posar l'accent en la doble millora que suposarà la variant. Perquè, per una banda, ha concretat, "millorarà la seguretat viària" i ajudarà a treure trànsit del nucli d'Anglès; i per l'altra, "incrementarà la qualitat urbana, ajudant a descarbonitzar el centre de la població".

Actualment, cada dia hi ha gairebé 20.000 vehicles que creuen Anglès. D'aquests, el tram de la C-63 entre el municipi i Santa Coloma de Farners n'absorbeix uns 7.000, i l'N-141-e, uns 12.000 més. De tots ells, n'hi ha un 8% que són camions i tràilers.

Jordi Puigneró ha explicat que la nova variant permetrà "desviar gran part" d'aquest trànsit, sobretot els vehicles pesants (que ja no podran passar pel centre). S'estima que, un cop entri en servei, uns 5.100 vehicles -sumant cotxes i camions- circulin diàriament per la variant d'Anglès. L'objectiu de la Generalitat és que les obres acabin a finals d'estiu de l'any que ve, i que a partir d'aquí la carretera ja s'obri al trànsit.

L'alcalde del municipi, Jordi Pibernat, ha explicat que la infraestructura suposarà "un punt i apart" en la mobilitat al municipi. I de retruc, també un repte per veure de quina manera s'ordena la circulació per dins d'Anglès. "La variant ens traurà els camions, però també caldrà veure si la resta de conductors mantenen l'hàbit de creuar el poble o, per contra, aprofiten la nova carretera", ha dit l'alcalde.

Pibernat també ha volgut posar en relleu que, aprofitant les obres, la Generalitat també habilitarà un pas soterrat perquè els veïns puguin anar caminant fins al cementiri. "Pot semblar un detall menor, però per a nosaltres és important; perquè fins ara, això no es podia fer", ha explicat l'alcalde.

Un any i mig d'obres

Els treballs per construir la nova variant van començar el març de l'any passat. Fins ara, a més d'excavar el túnel, durant aquest any i mig ja s'han executat el 80% dels treballs de moviments de terres de la nova variant (que es concentren en els desmunts de les boques del túnel i els terraplens de la part nord de la carretera).

A més, s'ha acabat l'obra de fàbrica del Camí de Can Planes i s'estan executant el pas inferior del camí del cementiri i el mur de Can Aulet.

El traçat de la nova carretera, que discorre per l'est del municipi, comença a la C-63, al sud del municipi d'Anglès. En aquest punt, es preveu una rotonda (accés sud), per a connectar la travessera d'Anglès, la C-63, el cementiri i altres camins de la zona amb la nova carretera. Uns 250 metres a continuació, comença el túnel que avui s'ha calat. Es preveu que l'obra civil del túnel s'enllesteixi aquesta tardor.

La variant continua després del túnel en direcció nord fins a la connexió amb l'N-141e, on es preveu una altra rotonda (accés nord) que també servirà per accedir al nucli d'Anglès. La nova infraestructura tindrà una calçada de dos carrils de 3 metres i mig d'amplada cadascun, separats per una mitjana i vorals d'un metre.