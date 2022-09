La formació Blanes en Comú-Podem va emetre ahir un comunicat instant a Esquerra Republicana (ERC) a «evitar la judicialització del conflicte entre els dos membres del ple i obrir mecanismes de diàleg i treball intern», en al·lusió a les denúncies creuades entre l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa (ERC), i l’exregidora d’Urbanisme que va ser destituïda a principis d’agost, Rosa Aladern (Comuns).

En el text, la formació subratlla la necessitat de «resoldre els expedients dins els mitjans i canals de l’Ajuntament de Blanes», després que transcendís la denúncia presentada a fiscalia per part d’Aladern, qui acusava el batlle blanenc d’assetjament laboral, injúries i prevaricació urbanística. Tot plegat es va produir després que Canosa anunciés que havia traspassat a fiscalia els informes que estudiaven les «possibles irregularitats» comeses per part d’Aladern en el marc la seva etapa com a responsable d’urbanisme.

En un intent de reconduir la situació, la formació morada insisteix que tots els elements que s’estan portant a fiscalia «són resolubles i discutibles dins el marc de la mateixa administració municipal». El partit insta al govern municipal, format íntegrament per ERC, a convocar una junta de portaveus extraordinària amb la finalitat de «debatre amb tots els grups municipals les denuncies creuades entre aquests dos regidors i debatre possibles propostes per retornar el debat dins els canals i mitjans de l’Ajuntament per evitar la judicialització del conflicte obert entre parts».

Finalment, la formació subratlla la necessitat d’evitar la imatge pública «d’escarni i insinuacions públiques» i insisteixen que «creiem que és possible i necessari desescalar i evitar la judicialització de les relacions entre companys», conclouen.