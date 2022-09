L’Ajuntament sol·licitarà a la Generalitat que li delegui la competència per poder fer la licitació per construir i gestionar la futura residència per a la gent gran i centre de dia de Lloret de Mar. Aquesta és una de les mesures que es va aprovar en el ple, de gairebé sis hores, celebrat dilluns a l’Ajuntament.

L’equip de govern ha impulsat aquesta mesura per desbloquejar el projecte, tot i que encara no s’ha formalitzat el conveni entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament, malgrat disposar d’un protocol signat amb la mateixa conselleria l’octubre del 2020, on s’estableixen el nombre de places de residència públiques que disposaria el nou equipament, així com les places de centre de dia. El tinent d’alcalde, Jordi Sais, va exposar que l’ajuntament està estudiant la viabilitat com a pas previ per gestionar la residència: «Sense tenir encara garantit el finançament de les places públiques ni la delegació de competències de la Generalitat. Tenim pendent de resoldre el finançament per a les places públiques que són necessàries. Ara mateix, el camí per aprovar això passaria perquè la Generalitat ens atorgui la competència que hauria d’anar acompanyada del finançament necessari per tenir aquestes places públiques».

Tal com es va explicar en el plenari, en cas que la Generalitat delegués aquesta competència, hauria de comprometre el finançament per poder licitar la construcció i gestió de la nova residència i centre de dia, on podran optar diverses empreses. Davant les crítiques d’alguns grups de l’oposició per no apostar per una gestió pública de la futura residència, l’alcalde, Jaume Dulsat, va respondre que a dia d’avui no es disposen dels recursos propis necessaris; ni tampoc hi ha possibilitats d’aconseguir finançament per fer front als 11 milions d’euros que es preveuen per a la construcció de l’equipament, malgrat haver sol·licitat finançament a l’Institut Català de Finances.A més a més, l’alcalde també va afegir que han presentat una sol·licitud a la conselleria de Drets Socials per poder disposar dels fons europeus Next Generation per poder obtenir el finançament per construir la nova residència i centre de dia. Una sol·licitud que està pendent de resolució.

D’altra banda, tal com es va constatar en el plenari, si la Generalitat atorga la competència a l’Ajuntament, també haurà de complir el conveni del 2020 i, per tant, finançar 48 places públiques noves. Sumades a les 16 places públiques que hi ha actualment i les 8 finançades per la Fundació Nicolau Font, són un total de 72 places de residència assistida públiques. Tot plegat quedaria en 136 places sumant-hi les de caràcter privat.