Nou capítol de tràmits administratius en l’estira-i-arronsa entre l’empresa que vol construir un aparcament de camions a Caldes de Malavella, Caldes Truck S.L., i l’Ajuntament. En la sessió plenària celebrada aquest dilluns, l’administració local va aprovar desestimar el recurs que l’empresa havia presentat contra la decisió de l’Ajuntament de finals de juny de suspendre les llicències d’ús provisional. L’aprovació de la moratòria tenia per objectiu guanyar temps per modificar el planejament urbanístic per tal que no s’hi pugui construir un equipament com aquest. Ara mateix, el solar té la qualificació de sòl industrial i comercial i, segons l’Ajuntament, és propietat de l’empresa que vol fer-ne un parc de camions.

Davant la suspensió de llicències, l’empresa en qüestió va decidir presentar un recurs contra la decisió de l’Ajuntament argumentant que l’acord que es va adoptar a finals de juny és «improcedent» perquè l’entitat va fer la sol·licitud de llicència i del certificat d’aprofitament urbanístic amb anterioritat a la suspensió aprovada en el plenari. Caldes Truck apuntava que la suspensió adoptada per l’Ajuntament «incorre en desviació de poder i arbitrarietat».

De fet, cal recordar, que en el moment en què el ple va decidir aprovar la moratòria, alguns dels regidors de l’oposició van votar en contra al·legant que la gesta podia incórrer en un contenciós administratiu. El grup Caldes En Comú va apuntar en el seu moment que, tot i que s’oposen al parc de camions «no es pot denegar la llicència així com així, han de ser causes reglades»: «En el ple extraordinari es va aprovar la suspensió de les llicències amb l’objectiu de modificar el POUM, tot i que es reconeix que se suspèn per motius polítics. Això deixa la porta oberta a un contenciós», va valorar el regidor dels comuns, José Sánchez, que va votar favorablement a la desestimació del recurs.

Per a l’alcalde, Salvador Balliu: «el futur ideal del poble no passa per un pàrquing de camions a l’entrada, amb tot cal fer tots els procediments amb seny i ser conscients que aquest procediment pot costar diners a l’Ajuntament». El batlle va reconèixer que «tota decisió té conseqüències i des de l’Ajuntament farem tot el possible per revertir aquesta situació que podria perjudicar la imatge i la convivència al poble».

Rebuig del poble

El projecte ha comptat des d’un inici amb l’oposició dels veïns del municipi que consideren que posar un parc de camions en aquest punt provocaria fressa i excessiu trànsit. Els veïns, agrupats en una plataforma, han penjat pancartes en diverses ocasions en senyal de protesta.

La llicència de Caldes Truck queda suspesa durant un any prorrogable a un any més. Les al·legacions presentades per l’empresa no prosperen sota l’argument de l’Ajuntament que entén la suspensió com una mesura cautelar administrativa que pretén vetllar sobre la posterior i futura ordenació urbanística que resulti efectiva evitant la producció de fets que poden desvirtuar o impossibilitar la recta i deguda aplicació d’aquest nou règim que ha de donar resposta a la conciliació dels interessos privats i públics i en defensa de l’interès general del municipi.