L'Audiència de Girona ha condemnat un home per estafar-li prop de 20.000 euros a un amic que l'havia acollit al seu domicili de Lloret de Mar. El processat ha admès que des de 2013 fins a l'agost de 2015 va prendre-li la cartilla i el carnet d'identitat per retirar del seu compte múltiples quantitats que solien superar els 400 euros, fins que la xifra estafada va arribar als 19.634 euros.

La víctima havia acollit l'acusat a casa seva quan aquest s'havia quedat sense feina i sense casa, i el solia ajudar a fer tasques quotidianes, com ara fer gestions bancàries.

L'acusat ja ha retornat 2.990 euros a la víctima, i per això se li ha reconegut un atenuant de reparació del dany. El fet que hagin passat tants anys des que van tenir lloc els fets també ha permès aplicar-li una atenuant de dilacions indegudes. Per tot plegat, la fiscalia, que inicialment demanava 5 anys de presó, l'ha reduït a 22 mesos. No l'haurà de complir entre reixes a canvi de pagar la totalitat dels diners estafats (16.644 euros). També haurà de pagar una multa de 1.080 euros.