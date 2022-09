La Policia de Breda sorprèn un home exhibint una destral

La Policia Local de Breda es va trobar la matinada de dimecres amb una sorpresa mentre patrullava pel centre del poble: un home exhibint una destral. L’individu caminava pel carrer amb aquesta arma blanca de forma nerviosa i intimidatòria.

Els policies que anaven en cotxe patrulla, el van fer aturar i el van identificar. Van parlar amb ell perquè els donés explicacions de perquè estava exhibint la destral, d’uns 40 centímetres, aquelles hores, cap a quarts de quatre de matinada.

L’home, de més de 30 anys, els va explicar que havia estat víctima d’un furt, o això és el que creia, i que sabia qui l’havia perpetrat i que per això, es dirigia a trobar-los i que els mataria.

Davant dels fets, els agents li van confiscar l’arma blanca i l’individu va acabar denunciat per la llei orgànica 4/2015 de Seguretat Ciutadana perquè havia exhibit l’arma blanca en to intimidatori. Els agents no van poder certificar que com deia hagués estat víctima de cap furt.