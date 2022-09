Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, d'entre 28 i 39 anys, per conrear una plantació de marihuana amb 3.127 plantes en una zona aïllada i muntanyosa d'Osor. Els fets es remunten a principis de setembre quan els Mossos van saber que a la zona de la Riera d'Horta de les Mines d'Osor hi podria haver un extens cultiu sense accés motoritzat possible. Gràcies a la investigació i la recerca en aquesta àrea de difícil accés van trobar la plantació amb plantes d'entre dos i tres metres de creixement. L'operatiu per desmantellar i destruir el cultiu es va fer dimarts i va permetre localitzar també un campament amb tendes de campanya d'on van sortir tres hores que van intentar fugir. El jutge els ha enviat a presó.

Just al costat de les tendes hi havia bombones de butà i un fogonet per cuinar, estris de cuina, menjar i diverses eines de cultiu com rasclets, pales, xerracs, tallants i xarxes per assecar cabdells de marihuana. Als voltants del campament els agents van localitzar una saca transparent plena de cabdells de marihuana secs preparats pel seu transport. Els responsables de la plantació havien estassat els arbres i tot el sotabosc per plantar-hi la marihuana. També havien col·locat un perímetre de massa forestal com a mur de protecció. Els jutge va enviar a presó els detinguts, sense antecedents, després de passar a disposició judicial. Els Mossos recorden que aquest tipus de desforestacions per poder conrear marihuana generen una gran acumulació de restes vegetals i representen un gran perill d'incendi forestal. A més, s'hi afegeix que els responsables de les plantacions hi viuen i per subsistir, cuinen enmig del bosc amb fogons o amb foc al terra. A Sant Julià, una plantació 'indoor' D'altra banda, els Mossos van detenir el mateix dia dos homes, de 21 i 23 anys, per tenir una plantació 'indoor' en un domicili del carrer Morbey de Sant Julià de Ramis (Gironès). L'operatiu, que va comptar amb el suport de l'ARRO, es va fer el dimarts. L'habitatge, de tres plantes, tenia diverses estances perfectament preparades per al cultiu de marihuana i l'escomesa de llum manipulada. En total, la policia va intervenir 602 plantes d'un metre d'alçada i una gran quantitat d'estris de cultiu com làmpades, transformadors, ventiladors, filtres de carboni, motors d’aire condicionat i caixes de llums. Els arrestats, sense antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.