Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 27 de setembre tres homes, de 27, 34 i 57 anys, per fer una transacció de marihuana en una benzinera de Fogars de la Selva. Un vehicle que circulava de forma erràtica per l’AP-7 a l’alçada de Sant Celoni va fer sospitar una patrulla de paisà dels Mossos. El van seguir fins que es va aturar en una zona apartada d’una benzinera a Fogars de la Selva on l’esperaven dues furgonetes.

Allà, els tres conductors van fer una transacció amb una gran quantitat de diners que va alertar els agents. Després d’identificar-se, els agents van escorcollar vehicles i conductors localitzant 2,15 quilos de cabdells de marihuana,1.250 euros i un telèfon mòbil. L’endemà, els tres detinguts van passar a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, que va decretar la llibertat amb càrrecs per als tres.