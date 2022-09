El presumpte autor de l’apunyalament a un jove al pavelló de Santa Coloma de Farners la matinada de dissabte va perpetrar els fets amb la intenció de matar la víctima, i no pas lesionar-la. L’atac va ser perpetrat amb traïdoria i no va deixar cap oportunitat a la víctima per defensar-se. Amb aquesta contundència, el jutjat d’Instrucció 3 de Santa Coloma justifica l’entrada a presó provisional i sense fiança pel presumpte principal responsable dels fets.

Els tres detinguts per la baralla que va acabar amb un jove ingressat a l’hospital Josep Trueta de Girona amb dos ganivetades al tors van passar a disposició judicial el dimarts. El jutge va resoldre acordar pel presumpte autor de la punyalada presó provisional per una presumpta temptativa d’assassinat, i va deixar en llibertat els altres dos detinguts, tot i que amb l’obligació que compareguin setmanalment al jutjat i amb la prohibició d’acostar-se a més d’un quilòmetre de la víctima.

La interlocutòria de presó, feta pública ahir pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recull que tot va començar amb una discussió-baralla entre el grup dels detinguts i el de les dues víctimes, tot i que «no queda clar qui va iniciar la baralla». La víctima que va rebre la punyalada al tors s’havia de barallar a cops de puny amb l’acusat, i en un primer moment es van dirigir alguns cops de puny que no van arribar a tocar-se. «De sobte, sense que la víctima s’ho esperés, l’acusat va ferir-la amb un ganivet». La víctima no s’ho esperava, i de fet en la seva declaració va assegurar que si hagués sabut que l’altre anava armat «hauria marxat corrents». Els dos altres detinguts, de fet, també van declarar que no sabien que duia una arma. La víctima no es va poder defensar d’aquest atac «sobtat», i ho prova el fet que no va rebre marques de defensa als braços, segons assenyala el jutge, en consonància amb la tesi de la fiscalia. «La traïdoria és més que evident», rebla el jutge. La causa inclou una segona víctima, que va declarar que també va rebre una ganivetada per part del detingut, però només va patir una ferida lleu al braç.

En aquest sentit, aquest intent de matar de forma «sobtada» justifica la imputació per temptativa d’assassinat en comptes d’homicidi, que té penes més baixes. A més, el jutge instructor creu que la gravetat de les ferides justifiquen que la possible pena que se li imposi (entre els 7 i els 15 anys de presó), s’hagi de valorar a partir de «la part alta de la forquilla».

Sobre la imposició de la mesura cautelar pel detingut, el jutge conclou que hi ha prou indicis per acordar-la. En primer lloc, recorda la gravetat de la ferida que va rebre la víctima al tors, d’uns 5 o 6 centímetres. A més, no té dubtes que el detingut n’és el responsable «sense cap dubte». Així ho han certificat diversos testimonis en les diligències que s’han practicat, i que de fet ja conformen el «gruix» de la prova.

El mateix acusat no ha negat els fets, però segons la seva versió, va actuar en legítima defensa, una tesi que el jutge descarta perquè «no era l’única via per repel·lir l’agressió», i perquè no va fugir fins després de la ganivetada. Tampoc es creu que aquella nit hagués consumit drogues, un extrem que no ha estat acreditat i que de fet ha estat negat per alguns testimonis.

En últim lloc, conclou que l’elevada pena a la qual s’enfronta (entre 7 i 15 anys de presó) fa que hi hagi un risc «molt elevat» de fuga, ja que a més, tampoc té un arrelament important.

Santa Coloma va acollir ahir a les set del vespre una concentració convocada per grups antifeixistes a la plaça 1r d’octubre. Amb el lema «Contra el feixisme, acció directa! Els delictes d’odi no quedaran impunes», els concentrats van manifestar el seu rebuig per l’apunyalament.