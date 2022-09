La Policia Local de Blanes i Protecció Civil de la localitat van lliurar ahir 49 distincions per actuacions meritòries dels cossos d'emergència durant de la Festa dels Patrons.

Es van guardonar 33 agents del cos municipal, alguns dels quals per partida doble, així com a membres d’altres cossos de seguretat i dos ciutadans.

La celebració es va fer al Teatre i es van distingir vuit actuacions de gran rellevància dels últims 12 mesos. Entre aquestes hi ha des de salvar la vida in extremis a una dona que estava a punt de precipitar-se al buit; fins a rescatar un nadó que viatjava a l’interior d’un cotxe sostret sense que suposadament el lladre se n’hagués adonat. En aquest darrer cas es va incloure en la felicitació a l’inspector en cap de la Policia Local de Malgrat, així com al cap de la de Santa Susanna, que van col·laborar amb els dos agents de la policia de Blanes.

També es va destacar la detenció del presumpte autor d’un homicidi dolós en grau de temptativa, així com l’atenció a la víctima del mateix que, en estat molt greu, havia perdut molta sang, i a qui un agent li va practicar un torniquet per aturar l’hemorràgia.

Una altra de les actuacions, on també van intervenir un caporal de la policia local de Lloret, va ser per la persecució i detenció d’un conductor a la fuga, a qui se li van comissar 14 quilos de cabdells de marihuana i més de 20.000 euros en efectiu.

Els dos següents reconeixements van ser, d'una banda, per la detenció de tres ciutadans que van provocar un accident de trànsit, acusats d’uns presumptes delictes d’estafa, danys, furt, violació del domicili d’un ciutadà d’avançada edat i conducció sense haver obtingut mai el permís de conduir. De l’altra, per la detenció d’un ciutadà com a presumpte autor d’un delicte de la salut pública, i el decomís de substàncies estupefaents i 6.000 euros.

Dos ciutadans

Per últim, les dues darreres felicitacions van ser per a dos ciutadans. El primer, Enric Martínez Maíz, per la seva desinteressada col·laboració amb els cossos de Protecció Civil i Policia Local a través de la seva empresa de serveis, Servimed. I el segon va ser per a Manuel Fernández Torralbo, treballador de l’empresa de neteja i recollida de residus Nora, qui va ajudar la patrulla de la Policia Local de Blanes per controlar un incendi amb l’aigua que portava a la cisterna del camió.

L'acte de la festa patronal va ser presidit per l’alcalde i els caps de la Policia Local i Protecció Civil, Joan Garcia i Josep Lluís Pouy. També van assistir-hi el comissari de la Regió Policial dels Mossos a Girona, Xavier Creu; el cap de la comissaria dels Mossos de la Selva Litoral, David Castro; el tinent de la Guàrdia Civil de Palamós, Agustí Gómez; el cap de la Unitat Territorial de Bombers, Jordi Mas; regidors i regidores; així com els caps i agents de cossos de la Policia Local de diversos municipis, segons informa l'ajuntament de Blanes.

Centenari de la Policia Local de Blanes

La celebració d’ahir ha significat gairebé la cloenda del cicle commemoratiu del Centenari de la Policia Local de Blanes, complet el 21 d’octubre del 2021. Encara queda un darrer ingredient que s’espera poder complir els mesos vinents, actualment en procés d’ultimar els darrers detalls.

Es tracta d’un llibre que recull la història d’aquest centenari, elaborat amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Blanes, a través del director i tècnic del servei, Toni Reyes i Aitor Roger, respectivament. D’altra banda, avui divendres tanca l’exposició retrospectiva que també recull aquest primer segle de vida de la Policia Local, allotjada a la Sala del Carrer Ample.