La Policia Local de Lloret va celebrar ahir la seva festa patronal a la comissaria. L'acte va començar amb un emotiu homenatge a la sergenta Carme Ramírez, primera sergenta de Lloret, que va morir inesperadament el novembre passat. Des d'ahir, la sala de brífing portarà el seu nom, segons informa l'ajuntament.

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat ahir recordava la seva figura i va assegurar que "és un exemple per a tots; per la seva vocació i professionalitat en uns moments en què en aquest cos no hi havia presència de dones, per ser una autèntica agent de proximitat en el seu tracte amb els nostres veïns i veïnes i per la seva estima per Lloret. Valors que tenen i recordaran cada dia els nostres agents quan entrin en aquesta sala de brífing”.

Un dels objectius principals de la Policia Local per als anys vinents és incrementar la dotació d’efectius femenins, que actualment no arriba al 10%. En aquest sentit, estan previstes diferents accions com les sessions informatives a càrrec de dones policies sobre la seva feina en centres educatius de Lloret.

Durant l’acte, el cap de la Policia Local, César Martínez, amb l’alcalde de Lloret i el regidor de Seguretat Ciutadana, van lliurar els guardons de jubilació als efectius que es retiren aquest any, les medalles per 30 anys de servei i els diplomes de felicitacions. Les gosses de la unitat canina, Mia i Nala, que també es jubilen, també van la medalla commemorativa. Aquest estiu les dues gosses encara han estat treballant activament al pla d’estiu amb els dispositius diaris de prevenció de consum i tinença d’estupefaents i controls de Seguretat Ciutadana.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais va assegurar que Lloret disposa "d’una Policia Local que és referència a Catalunya. Els darrers anys han estat convulsos i han mostrat la capacitat dels nostres agents per adaptar-se a les noves demandes i exigències. Actualment, estem en un procés de renovació del cos d’agents, que també s’haurà d’anar promocionant als comandaments superiors i que permetran un rejoveniment de la plantilla, així com de la prefectura”. El regidor també va fer una menció als agents jubilats, “que han estat clau en aquesta evolució i professionalització de la Policia Local de Lloret”.