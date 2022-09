Vidreres acull avui i demà una nova edició de la Fira de la Cervesa. El regidor de festes, Francesc Baltrons, explica que «la fria s’ha transformat en una cita ineludible pel calendari vidrerenc, essent un cap de setmana dedicat a la promoció del municipi, a la cultura i a la tradició cervesera». Segons el consistori, la fira «vol ser un espai de trobada pels amants d’aquesta beguda i un punt de trobada entre fabricants i marques».

La Plaça Lluis Companys serà el punt neuràlgic de les activitats, que inclouen tast de cerveses, música de versions, rock and roll i les actuacions de STAR3, The Sick Boys I la Banda Caliu. També hi ha programats vermuts i aperitius, així com un dinar popular, entre d’altres. A la plaça de l’església i al carrer Catalunya s’habilitaran inflables i jocs interactius.

A més, es durà a terme el concurs «Fes-te una selfie amb un cerveser» a través d’Instagram amb el hashtag #birravidreres22. La fotografia amb més likes obtindrà un lot de cerveses de les cerveseries participants en la Fira.

En aquesta edició, els cervesers participants seran: Moska Girona, Cervesa Marina, Cervesa Florestina, Birrum, Terra Aspra, Pochs i Cervesa Folls. Les empreses cerveseres col·laboren en l’organització l’Associació de Comerciants (ACESV).