El ple de Blanes va aprovar dijous al vespre les Ordenances Fiscals que regiran l’any vinent. Les ordenances per al 2023 no inclouen cap increment en la modificació de tipus impositiu o quotes, de manera que continuaran vigents les actuals, que corresponen a aquest 2022. El tinent d’alcalde d’Hisenda, Carlos Garzon, va explicar que mantenen l’estabilitat i no augmenten la pressió fiscal sobre la ciutadania, sobretot per l’actual context de crisi mundial, la postpandèmia i la guerra amb Ucraïna. D’altra banda, també va destacar que la taxa per censar els animals de companyia passarà a ser 0 l’any vinent, amb l’objectiu de combatre la pèrdua i els abandonaments. L’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals pel 2023 va prosperar amb els vots a favor dels 5 regidors de l’equip de govern (ERC) i també amb els 5 del PSC i els 3 de JxB. Per la seva banda, BECP, C’s i els tres regidors no adscrits van votar en contra.