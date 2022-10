La plaça Lluís Companys de Vidreres va rebre ahir la visita de nombrosos ciutadans amb ganes de beure cervesa. El motiu de tal congregació va ser la celebració de la desena edició de la Fira de la cervesa artesana de Vidreres.

L’activitat va comptar amb un gran ventall d’iniciatives: un tast de cerveses, música de versions, rock and roll i les actuacions de STAR3, The Sick Boys i la Banda Caliu. També es van programar vermuts i aperitius, així com un dinar popular, entre d’altres.

Pel que fa activitats per a mainada es va instal·lar un espai infantil ubicat a la plaça de l’església i al carrer Catalunya on es van habilitar inflables i jocs interactius.

A més, entre tots els assistents es portarà a terme el concurs «Fes-te una selfie amb un cerveser» a través d’Instagram amb el hashtag #birravidreres22. La fotografia amb més likes va obtenir un lot de cerveses de les cerveseries participants en la Fira.

En aquesta edició del certamen vidrerenc, els cervesers participants van ser les següents: Moska Girona, Cervesa Marina, Cervesa Florestina, Birrum, Terra Aspra, Pochs i Cervesa Folls. Les empreses cerveseres col·laboren en l’organització l’Associació de Comerciants (ACESV).