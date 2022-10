Un pregó per reivindicar el paper de la dona en el sector de l’avellana va esdevenir el tret de sortida de la 28a Fira de l’Avellana de la Selva que se celebra a Burnyola. Enguany, l’activitat recupera totalment la normalitat després d’anys marcats per les restriccions sanitàries a causa de la covid-19. «Tres dones, representants de tres generacions d’avellaners a Brunyola», a càrrec d’Assumpció Tomàs, Raquel Dana i Marta Planella va donar el tret de sortida a tot un cap de setmana en què les avellanes són les protagonistes absolutes. L’acte va comptar amb la presència de la directora territorial d’Agricultura a Girona i diversos alcaldes selvatans i representants de la Diputació, com el batlle vidrerenc Jordi Camps i la mateixa alcaldessa de Brunyola, Anna Mascort.