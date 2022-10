Les jornades divulgatives del CEAB reuneixen més de 300 persones a Blanes

Blanes es va acomiadar del mes de setembre amb una activitat relacionada al 100% amb la natura i la divulgació científica. La fira «Endinsant-nos en l’Oceà» organitzada pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) amb el suport de l’Ajuntament de Blanes i altres institucions que va incloure diversos tallers i activitats emplaçats al Passeig de Mar al llarg de tota la jornada de divendres: des de les 10 del matí fins les 9 de la nit.

L’objectiu de l’activitat va ser promoure la cultura oceànica i apropar la recerca científica a la societat, emmarcada en el projecte «Ocean Night» i de la «Nit Europea de la Recerca», que se celebra cada any coincidint amb el darrer divendres de setembre a més de 300 ciutats de vint països d’arreu d’Europa.

Exposició sobre l’oceà

Durant tot el dia es va poder visitar una exposició amb diferents panells que parlaven de l’oceà des de diferents perspectives: el clima, la salut, els recursos, la seva història, etcètera. A més a més, es van organitzar diversos tallers i activitats paral·leles ateses per científiques i científics del CEAB-CSIC adreçats a un públic de totes les edats. Fent referència al títol de l’experiència, la voluntat de la iniciativa pretenia «endinsar» als usuaris en els misteris i sorprenents històries que amaguen els nostres oceans.

A través de la visita als tallers i activitats gratuïtes es van poder conèixer els avenços científics en recerca marina, com s’estudia la biodiversitat, veure a partir de simulacions el paper clau d’alguns organismes en la preservació de la costa, o bé prendre consciència de les amenaces que pateixen els ecosistemes marins. Més concretament, van haver-hi tres tipus de tallers.

En el primer, que duia per nom «Biodiversitat Oculta», es podien observar un gran ventall d’organismes nous, descobrint la importància que tenen pel funcionament dels organismes macroscòpics, així com per l’equilibri de l’ecosistema marí. Per la seva banda, el taller «Microplàstics: un petit gran problema», es conscienciava sobre el fet que el plàstic està present actualment en gairebé tots els aspectes de la vida quotidiana i, cada cop més, també ho fa en el medi natural. Al degradar-se, aquest plàstic es fragmenta cada vegada de mida més petita, que el mar distribueix per tot el món. Una problemàtica que cal frenar si es vol millorar l’estat dels oceans.