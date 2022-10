La Policia Local de Blanes (La Selva), en col·laboració amb Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), han rescatat una dona que s'havia precipitat dins l'aigua des d'una embarcació al port de la localitat. No podia sortir-ne perquè s'havia fet mal al braç i a l'espatlla esquerra. Per això, dos agents locals van haver de tirar-se a l'aigua mentre dos més els pujaven amb cordes des de terra. Tot, mentre arribaven els equips d’emergència. Els fets van passar pels volts de dos quarts d'una de la matinada d'aquest dissabte, quan el Servei d’Emergències van avisar la Policia Local de Blanes de l'incident.

Un cop va ser a terra, va ser atesa per una ambulància del SEM i traslladada a un centre hospitalari. Segons es va poder saber després del rescat, la caiguda a l’aigua es va produir de manera accidental, quan la dona –que estava acompanyada de dues amigues- estava manipulant alguna cosa a l’embarcació. En caure a l’aigua es va lesionar el braç i l’espatlla. I, com que no podia impulsar-se per sortir, una de les dues acompanyants la va estar mantenint surant, entre la passarel·la i el vaixell fins que va arribar la Policia Local.

En total, van intervenir en l'actuació cinc dotacions: dues de la Policia Local de Blanes, dues de Bombers i una del SEM. L’operatiu es va donar per finalitzat poc després de la una de la matinada.