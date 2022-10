Riudellots de la Selva va tancar ahir amb un espectacle pirotècnic la programació de la Festa Major que va iniciar el passat 24 de setembre. El pregó va anar a càrrec de l’humorista Jordi LP i els protagonistes de les nits han estat Buhos, Diversiones, David Busquest i l’Orquestra Montgrins. Un any més, a la zona de concerts s’hi va habilitar un Punt Lila d’informació per garantir una Festa Major lliure de sexisme i lgtbifòbia+. Una de les novetats ha estat la venda de banderoles solidàries per engalanar els balcons a benefici de l’Oncolliga Riudellots i de l’Associació Contra el Càncer