Accident de trànsit amb fugida a Caldes de Malavella. Un conductor d'una furgoneta va envestir una motorista, va deixar-la malferida i va fugir.

Això va succeir aquest dilluns cap a un quart de dues de la tarda d'aquest dilluns, a l'altura del quilòmetre 2,2 de la GI-673, en una rotonda.

Per causes que s'investiguen, el conductor va envestir per darrere un ciclomotor on anava una dona de 43 anys.

Aquest accident va obligar a activar els serveis d'emergència: Policia Local de Caldes de Malavella, Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers.

La dona va resultar ferida greu i el SEM, que va activar tres ambulàncies i un helicòpter, va traslladar la ferida a l'hospital Josep Trueta de Girona en el mitjà aeri.

Aquesta va ingressar en estat menys greu a l'hospital Josep Trueta de Girona, però no perilla la seva vida.

Mentre tot això succeïa, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Caldes van realitzar gestions d'investigació per localitzar el vehicle que s'havia escapolit.

Finalment, van prendre declaració a testimonis dels fets i van dur a terme diverses indagacions que van donar resultats: van localitzar el vehicle així com al conductor.

Es tracta d'un veí de Caldes de 74 anys. Els Mossos de Trànsit l'han denunciat penalment pels fets i l'acusen d'un delicte contra la seguretat viària per abandonament del lloc de l'accident per haver causat el sinistre viari.

Aquest delicte està anant en augment els últims temps i com explicava fa uns dies Diari de Girona preocupa als Mossos de Trànsit perquè hi ha cap cop més casos.