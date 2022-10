Els Mossos d’Esquadra han detingut sis homes a Susqueda que vivien al bosc per cultivar i protegir una gran plantació de marihuana. En total han intervingut 685 plantes i 38 quilos de cabdells secs de marihuana. Els arrestats tenen 27 i 40 anys i els acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

Tota l'operació arrenca quan agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Santa Coloma de Farners van tenir coneixement que a la zona boscosa de la Riera de l’Om, que pertany al terme municipal de Susqueda, hi hauria un gran cultiu de marihuana de grans dimensions.

A primera hora d’ahir els Mossos van dur a terme un dispositiu amb l’únic objectiu de desmantellar aquest cultiu. L’operatiu, que va comptar amb la participació d’agents de la Unitat d’Investigació i de Seguretat Ciutadana, així com de l’ARRO, va suposar, segons informa el cos policial, que els agents haguessin de caminar més d’una hora a peu en fort pendent descendent sense cap camí ni pista forestal.

El cultiu de drogues estava format per dues feixes estassades d’arbreda i matolls enmig del bosc i separades per la Riera de l’Om. Aquesta massa forestal i el sotabosc estava col·locada com a perímetre dels cultius com a mur vegetal. En un primer campament els agents hi van trobar i detenir sis homes que vivien emboscats per cuidar i protegir l’extensa plantació.

Assecadors de cabdells

En aquesta àrea hi havia diversos coberts per fer els treballs de l’explotació de la plantació. Són diverses estructures fetes amb pals de fusta i cobertes amb plàstics de color verd amb cabdells de marihuana assecant-se al seu interior.

Els policies també van localitzar dos campaments més als voltants amb restes de cabdells. Un d’ells estava equipat amb bombones de butà, fogonets per cuinar, estris de cuina, menjar i les eines necessàries per a l’adequat cultiu de la droga. En total, l'operació va acabar amb la intervenció de 685 plantes de marihuana i 38 quilos de cabdells secs.