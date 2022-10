El fundador del Jardí Botànic Marimurtra, Carl Faust, va néixer a Hadamar, una petita ciutat prop de Frankfurt am Main, el 1874. Encara s’hi conserva la seva casa natal en un carrer que li és dedicat. Tot i mostrar des de petit una clara inclinació per les ciències naturals, va ser empès per la família cap a l’activitat comercial, que el duria a Barcelona, on fundaria amb un soci l’empresa Faust & Kammann, encara existent. L’afició naturalística, mai no oblidada, el va portar a buscar la ubicació ideal per a la creació d’un jardí botànic que, a dia d’avui, continua essent un gran exponent i un atractiu turístic imortant a la Costa Brava: el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes.

Ara, la Fundació Carl Faust descobreix un nou trosset de vida de Faust gràcies a l’edició del llibre De la mar de Blanes a l’oceà planetari. Els anys d’aprenentatge de Ramon Margalef a través de la seva correspondència amb Carl Faust (1943-1951). Una obra de Maria Elvira (arxivera) i Josep Maria Camarasa (historiador de la ciència i patró de la Fundació Carl Faust) que recull la correspondència que es van intercanviar Faust i el científic Ramon Margalef. Segons descobreix l’obra, Margalef, una de les figures més assenyalades de l’ecologia a escala mundial, l’any 1943 apenes era un jove aficionat a les ciències naturals que treballava en una empresa d’assegurances i anava quan podia a l’Institut Botànic de Barcelona a determinar algunes de les espècies que trobava a les mostres d’aigua que prenia en qualsevol bassal, font o brollador amb el que ensopegués. Faust va quedar admirat dels coneixements d’aquell jove autodidacte quan Pius Font i Quer l’hi va presentar a començaments de 1943. Es va iniciar així una relació decisiva per al futur del jove Margalef que es va prolongar fins a la mort de Faust i que va quedar reflectida en la copiosa correspondència que varen intercanviar. Aquest llibre dona fe, mitjançant aquesta correspondència, del paper rellevant de Faust en els difícils inicis de la carrera de qui havia de ser un savi de dimensió mundial. El llegat de Faust Faust va deixar Marimurtra, un jardí botànic que, gairebé 100 anys després de la seva creació, continua essent una obra admirada per desenes de milers de visitants cada any. S’hi poden observar més de 4.000 espècies diferents originàries de cinc continents i força exemplars notables per la seva singularitat biològica, edat o dimensions.