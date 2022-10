Més de 3.000 persones han passat per l’exposició fotogràfica dels cent anys de la Policia Local de Blanes, que estava allotjada a la Sala Maria Luisa García Torne del carrer Ample.

Segons l’Ajuntament, treballadors del consistori, policies o no, i sobretot coneguts de policies locals han estat qui han visitat la mostra. Així, els mateixos visitants s’han convertit en una font d’informació, facilitant noms de persones de les fotografies que no s’havien pogut identificar, per exemple.

L’exposició ha format part dels actes organitzats per la Policia Local de Blanes amb motiu del seu centenari, que també comptarà amb la publicació d’un llibre ben aviat.