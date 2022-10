Els Bombers han realitzat aquest migdia una recerca a Maçanet de la Selva.

Es tracta de la d'un home de 87 anys que els havia alertat que s'havia perdut per la zona de Cal Coix.

L'avís l'ha donat a tres quarts de dues de la tarda i els Bombers han activat dues dotacions.

L'home ha mantingut contacte amb els rescatadors, els ha explicat que no trobava el seu cotxe i no sabia on era.

Poc després d'un quart de tres de la tarda, els Bombers l'han localitzat sa i estalvi.