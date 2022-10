Un aparatós accident de trànsit va sacsejar la zona de Fenals de Lloret de Mar aquest dissabte el matí. Va acabar amb dos ferits i un conductor molt begut arrestat.

Cap a les vuit del matí, molts veïns van alertar la Policia Local de Lloret de Mar i el telèfon 112 sobre els fets i ràpidament es van activar tots els efectius d'emergències.

El xoc va produir-se a l'avinguda de Blanes, davant del número 125. Va ser tan aparatós que els dos vehicles implicats - dos cotxes: un Opel i un Skoda- van acabar amb molts danys materials. El turisme de la marca Opel és el que va rebre l'encastament per darrere de l'altre vehicle quan es trobava a l'altura d'una benzinera. El vehicle infractor també va topar abans amb senyals de trànsit, un fanal i els va destrossar.

L'accident es va saldar amb dues persones ferides ateses pel SEM -conductor infractor i un ocupant de l'altre vehicle-, de poca gravetat, i un detingut.

Molt begut

L'arrestat és el conductor del vehicle que es va encastar per darrere de l'altre cotxe I és que l'home anava molt begut, va donar una taxa penal. Va gairebé duplicar la màxima permesa donant un resultat positiu al test d'alcoholèmia de 0,99 mg/litre d'aire expirat. El màxim permès està situat en 0,25 mg/l. Per tot això, l'home va acabar arrestat i acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.

Arran de l'accident es va tancar una estona l'accés en aquest punt de Fenals mentre els efectius de la brigada van retirar tot el metall, vidres i els elements que van acabar al mig del carrer.