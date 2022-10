La 18a edició del Festival Internacional de Tuning de Blanes ha comptat amb més de 12.000 visitants, segons va avançar ahir l’Ajuntament. El festival ha tornat després de dos anys de silenci imposat per la pandèmia, el retorn de la concentració més important de vehicles de tota mena va incloure nombroses novetats en relació amb l’anterior edició del 2019, la darrera vegada que s’havia fet. La principal és que, a diferència de les 17 anteriors, es va tancar tot el perímetre que ocupava per a major seguretat i control, de manera que per accedir al recinte firal els visitants van haver de comprar una entrada al preu de 3 euros, llevat dels menors de 10 anys, que entraven de franc.

En aquesta ocasió, hi ha hagut 950 vehicles inscrits arribats des d’arreu de Catalunya i l’estat espanyol, però també de més lluny: França, Itàlia, Holanda, Portugal i Andorra. Entre els al·licients que hi ha hagut al Blanes Motor Days s’hi inclou la zona gastronòmica amb Food Trucks, estands, el mercat d’artesania, així com els dos espectaculars circuits de 4 x 4 i Slalom Drift amb els millors pilots del territori demostrant la seva vàlua. També hi ha hagut un sector d’exposició de vehicles tunejats.